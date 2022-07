Co obejrzeć w kinie w ten weekend? Filmowe premiery [22.07-24.07]

Niepokojący horror, francuska komedia, a może animacja o najsympatyczniejszych trollach na świecie? Co wybierzecie na weekendowy seans w kinie? Przedstawiamy Wam nowości, które na wielkich ekranach zagoszczą już w ten piątęk.

Spis treści

Zbrodnie przyszłości

Body horror autorstwa mistrza gatunku Davida Cronenberga. Caprice (Léa Seydoux) partneruje artyście Saulowi Tenserowi (Viggo Mortensen) w przeprowadzaniu szalonych pokazów. Na publicznych spektaklach Saul wycina swoje mutujące narządy, balansując na cienkiej granicy między bólem a rozkoszą. W świecie przyszłości relacje ludzi z ciałem uległy drastycznej przemianie – modyfikacje i przeszczepy organów fascynują ludzi, są formą mody i rozrywki. Coraz bardziej niebezpiecznym poczynaniom Saula i Caprice przygląda się agentka Timlin (Kristen Stewart) oraz tajemnicza organizacja.

A oni dalej grzeszą, dobry Boże!

Trzecia część francuskiej komedii Za jakie grzechy, dobry Boże? Tym razem państwo Verneuil szykują się do obchodów 40. rocznicy swojego ślubu. Jak się okazuje organizacja i przebieg imprezy nie będzie należały do najłatwiejszych wydarzeń. Nie dość, że Claude (Christian Clavier) ma wrażenie, że jest otoczony przez swoich multikulturowych zięciów, to teraz będzie musiał spędzić czas również z ich rodzinami. Córki państwa Verneuil zaplanowały bowiem wielką imprezę, na której mają pojawić się ojcowie i matki ich mężów. Jak skończy się to nietypowe przyjęcie?

Zobacz również:

Superbohaterowie

Włoska opowieść o miłości i związkach. Główni bohaterowie poznają się jako młodzi ludzie i szaleńczo w sobie zakochują. Chcą spędzić ze sobą całe życie, ale w miarę upływu czasu okazuje się, że zbudowanie związku to przedsięwzięcie pełne wyzwań. Codzienni superbohaterowie walczą więc o swoje drugie połówki, mierząc się z trudnymi emocjami, zdradami, kłamstwami i sekretami.

Pamiętniki Tatusia Muminka

Mały Muminek pragnie poznać niezwykłe przygody, w których za młodu uczestniczył jego ojciec. Tata Muminka rozpoczyna więc opowieść pełną niezwykłych przygód, tajemniczych stworzeń i śmiałych wypraw. W jego wspomnieniach pojawi się i latający statek, i przyjęcie u króla, i doskonale znani z wcześniejszych ekranizacji bohaterowie. I co najważniejsze, wreszcie dowiemy się, jak Tatuś poznał Mamę Muminka!

Zobacz także: Zbrodnie przyszłości – fabuła, obsada, data premiery. Wszystko, co wiemy o horrorze Davida Cronenberga