Co obejrzeć w święta w TV? Czy Kevin znów zostanie sam w domu?

Dla wszystkich fanów klasycznego oglądania filmów w telewizji przygotowaliśmy przewodnik po tegorocznej świątecznej ramówce.

Choć coraz więcej osób decyduje się na zakup subskrypcji popularnych platform streamingowych, niektórzy wciąż poszukują rozrywki na telewizyjnych kanałach. Oglądanie filmów w telewizji cieszy się popularnością zwłaszcza w okresie świątecznym – można to właściwie uznać za małą, świecką tradycję. Od wielu lat w świątecznej ramówce pojawiają się podobne produkcje, co jednych może nieco irytować, drugich zaś przyprawiać o nostalgię. Jak jednak wygląda świąteczna ramówka w tym roku? Postanowiliśmy przejrzeć się temu, co w tegoroczne święta ma do zaoferowania polska telewizja.

W tym roku standardowo w święta będziecie mogli zobaczyć doskonale wszystkim znane klasyki, słynne blockbustery i komedie romantyczne oraz popularne animacje dla małych i trochę większych. Pojawi się też kilka stosunkowo nowych filmów.

Zobacz również:

Jeśli jesteście ciekawi, jakie przeboje w tym roku zawitają do telewizji, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Zebraliśmy w niej najciekawsze telewizyjne propozycje na Boże Narodzenie.

Telewizyjne przeboje – święta 2022

Telewizyjne przeboje – święta 2022 ( ) × Tarzan: Legenda Tarzan: Legenda 24 grudnia, Wigilia

godz. 15:50, Polsat Mijają lata odkąd Tarzan (Alexander Skarsgård) opuścił dżunglę. Jako emisariusz powraca do Konga z misją handlową, nie wie jednak, że jest jedynie pionkiem w grze kapitana Leona Roma (Christoph Waltz). Kevin sam w domu Kevin sam w domu 24 grudnia, Wigilia

godz. 20:00, Polsat Rodzina McCallisterów na święta wyjeżdża do Francji. W wyniku zamieszania zapominają zabrać na lotnisko najmłodsze dziecko, małego Kevina (Macaulay Culkin). Chłopiec nie tylko musi poradzić sobie sam w pustym domu, ale także stawić czoło włamywaczom. Mamma Mia! Here We Go Again Mamma Mia! Here We Go Again 24 grudnia, Wigilia

godz. 20:00, TVN7 Kontynuacja hitu z 2008 roku. Sophie (Amanda Seyfried) zachodzi w ciążę, ale martwi się, że nie da rady samodzielnie wychować dziecka. Na greckiej wyspie Kalokairi zbierają się jej przyjaciółki, matka Donna (Meryl Streep), jej mąż Sam (Pierce Brosnan) oraz jej byli partnerzy: Harry (Colin Firth) i Bill (Stellan Skarsgård). Zgromadzeni opowiadają historie z czasów młodości Donny, która również zaszła w ciążę w młodym wieku. Robin Hood Robin Hood 24 grudnia, Wigilia

godz. 19:00, TV4 Opowieść o Robin Hoodzie w reżyserii Ridleya Scotta. Anglia, XIII wiek. Robin Longstride (Russell Crowe) wraz ze swoją bandą przeciwstawia się wyzyskowi i korupcji pleniącym się w mieście Nottingham. Podczas swojej rebelii zakochuje się w pięknej Lady Marion (Cate Blanchett). Listy do M 2 Listy do M 2 24 grudnia, Wigilia

godz. 20:25, TVN Mijają cztery lata od wydarzeń z poprzedniej części. Mikołaj (Maciej Stuhr) wciąż nie może się zdecydować na oświadczyny, co sprawia, ze jego syn Kostek (Jakub Jankiewicz) obmyśla sprytną świąteczną intrygę. Epoka lodowcowa Epoka lodowcowa 25 grudnia

godz. 8:00, Polsat Klimat na Ziemi się zmienia. Podczas wielkiej migracji zwierząt przecinają się drogi mamuta Manfreda, tygrysa szablozębnego Diego i leniwca Sida. Wspólnie muszą odnieść ludzkie dziecko jego plemieniu. W tle przemyka pewien wiewiór... Madagaskar 2 Madagaskar 2 25 grudnia

godz. 9:50, Polsat Lew Alex, zebra Marta, żyrafa Melman i hipopotamica Gloria próbują wrócić do Nowego Jorku. Niestety ich samolot rozbija się i zwierzaki trafiają do serca Afryki. Tymczasem Król Julian, Pingwiny i Szympansy docierają na wybrzeże Madagaskaru, gdzie snują, nowy, szalony plan. Charlie i fabryka czekolady Charlie i fabryka czekolady 25 grudnia

godz. 15:45, TVN Charlie (Freddie Highmore) to mały chłopiec pochodzący z ubogiej rodziny. Marzy, by odwiedzić największą fabrykę czekolady na świecie, która akurat znajduje się w jego mieście. Jej ekscentryczny właściciel, Willy Wonka (Johnny Depp), w pięciu tabliczkach czekolady z nowej partii ukrywa bilety pozwalające na zwiedzenie tego niezwykłego miejsca. Adaptacja powieści Roalda Dahla. To właśnie miłość To właśnie miłość 25 grudnia

godz. 23:05, TVP1 Klasyczna komedia romantyczna opowiadająca o losach ośmiu różnych par, które miesiąc przed świętami mierzą się z różnymi kłopotami. W obsadzie m.in. Hugh Grant, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Colin Firth, Claudia Schiffer, Liam Neeson, Andrew Lincoln, Martin Freeman, Rowan Atkinson, Chiwetel Ejiofor. Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 25 grudnia

godz. 0:25, Polsat Hobbs i Shaw to 9. film z uniwersum Szybkich i Wściekłych, tym razem koncentrujący się na dwójce ulubionych bohaterów fanów serii. Zmodyfikowany cybernetycznie anarchista Brixton (Idris Elba) przejmuje kontrolę nad niebezpieczną bronią biologiczną. Stateczny Hobbs ( Dwayne Johnson) i niepokorny Shaw (Jason Statham) łączą siły, by pokonać terrorystę. Pomaga im siostra Shawa, agentka MI6, Hattie (Vanessa Kirby). Madagaskar 3 Madagaskar 3 26 grudnia

godz. 10:00, Polsat Alex, Gloria, Marta i Melman wciąż próbują wrócić do nowojorskiego ZOO. Tym razem przemierzają Europę, ale nie sami, a wraz z cyrkową trupą. W trzeciej części Madagaskaru nie może oczywiście zabraknąć szalonych Pingwinów i narcystycznego Króla Juliana. Vinci Vinci 26 grudnia

godz. 14:15, TVN Komedia kryminalna Juliusza Machulskiego. Sprytny złodziej antyków Cuma (Robert Więckiewicz) wychodzi z więzienia dzięki pomocy wpływowego pasera. W zamian ma dokonać kradzieży Damy z łasiczką znajdującej się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Cuma zbiera ekipę najlepszych złodziei. Gladiator Gladiator 26 grudnia

godz. 20:00, TVN Słynne widowisko Ridleya Scotta, luźno oparte na wydarzeniach historycznych. Maximus (Russell Crowe) to zasłużony żołnierz rzymskich legionów. Wplątuje się jednak w polityczny spisek, który kosztuje go życie żony i dzieci. Schwytany przez handlarzy niewolników, jako gladiator trafia na arenę. Mimo że wciąż musi walczyć o życie, nie zapomina o zemście na winnym jego tragedii cesarzu Commodusie (Joaquin Phoenix). Apocalypto Apocalypto 26 grudnia

godz. 21:05, TV4 Widowisko w reżyserii Mela Gibsona. Ostatnie dni imperium Majów. Władcy królestwa starają się pozyskać przychylność bóstw i odprawiają krwawe rytuały z udziałem jeńców wojennych. Jednemu ze schwytanych udaje się jednak uciec... Na noże Na noże 26 grudnia

godz. 23:00, TVP1 Komedia kryminalna nawiązująca do twórczości Agathy Christie. Harlan Thrombey (Christopher Plumme) to znany twórca kryminałów. Gdy pewnego dnia zostaje znaleziony martwy, policja stwierdza morderstwo, a za podejrzanych uznaje członków rodziny pisarza, jego gosposię i prywatną pielęgniarkę Martę (Ana de Armas). Rozwikłania skomplikowanej sprawy podejmuje się genialny detektyw, ekscentryczny Benoit Blanc (Daniel Craig).

Zobacz także: Matylda – kiedy premiera na platformie Netflix? Musicalowa adaptacja kultowej powieści Roalda Dahla