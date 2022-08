Co obejrzeć w ten weekend? Nowości na Netfliksie, Canal+ i HBO Max [12.08-14.08.2022]

Kolejny weekend, kolejne nowości. Sprawdźcie, co tym razem warto obejrzeć w najbliższych dniach na platformie Netflix, Canal+ i HBO Max.

Spis treści

Dzienna zmiana (Netflix)

Premiera: 12 sierpnia

Wampiryczny film Netflixa z Jamiem Foxxem w roli głównej. Produkcja opowiada o Budzie Jablonskim, wykwalifikowanym łowcy krwiopijców z Los Angeles, który podejmuje się wyjątkowo trudnego, acz dobrze płatnego zlecenia. Wszystko po to, by zdobyć pieniądze na szkolne czesne dla ukochanej córki. Bohaterowi towarzyszy legendarny Big John Elliott (Snoop Dogg) oraz nieporadny Seth (Dave Franco).

Film obejrzysz na platformie Netflix.

Jeszcze nigdy… (sezon 3, Netflix)

Premiera: 12 sierpnia

Serial opowiadający o losach nastoletniej Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan). Pochodząca z Indii dziewczyna nie należy do najbardziej popularnych osób w szkole. Marzy jednak o szkolnej sławie i przystojnym Paxtonie (Darren Barnet). W trzecim sezonie serialu jej marzenia wreszcie zaczynają się spełniać – Devi zdobywa ukochanego i popularność. Czy to jednak na pewno koniec jej sercowych kłopotów?

Serial obejrzysz na platformie Netflix.

Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć (Canal+)

Premiera: 12 sierpnia

Francuski serial opowiadający o próbie pojednania córki i ojca. Julia (Alexandra Maria Lara) właśnie szykuje się do ślubu z Adamem. Nagle otrzymuje wiadomość o śmierci swojego ojca Michela (Jean Reno). Ich relacje były napięte, odkąd przed laty rozdzielił ją z jej ukochanym Tomasem. To jednak nie koniec niespodzianek, bowiem Julia otrzymuje dziwną przesyłkę – androida idealnie odzwierciedlającego jej ojca. Jego bateria będzie działać przez tydzień i tyle też czasu ma Julia, by uporządkować relacje z Michelem.

Serial obejrzysz na platformie Canal+.

Meduza (HBO Max)

Premiera: 14 sierpnia

Mariana (Mariana Oliveira) ma 21 lat i mieszka we wspólnocie religijnej. Ona i jej koleżanki robią wszystko, by sprostać narzuconemu ideałowi kobiety – pięknej i posłusznej. Jednak wieczorami w dziewczynach budzą się demony. Chcąc dać wyraz swojej religijności, Mariana i koleżanki polują na "rozwiązłe" kobiety...

Film obejrzysz na platformie HBO Max.

