Co obejrzeć w ten weekend? Nowości na Netfliksie, HBO, Canal+ [05.08-07.08.2022]

W pierwszy weekend sierpnia na platformach streamingowych zagoszczą produkcje, z których każdy wybierze coś dla siebie. Oczywiście głównym przebojem najbliższych dni będzie Sandman od Netflixa, ale HBO Max i Canal+ również mają coś ciekawego do zaoferowania.

Sandman (Netflix)

Premiera: 5 sierpnia

Ekranizacja słynnej powieści graficznej Neila Gaimana. Morfeusz (Tom Sturridge) to potężna istota opiekująca się snem. Jednak w wyniku rytuału odprawionego przez pewnego brytyjskiego maga, Pan Snu na długie lata zostaje uwięziony. Gdy wreszcie wyrywa się na wolność, odkrywa, że przez lata jego kraina uległa degeneracji, a co gorsza zniknęły insygnia jego władzy. By je odzyskać, Morfeusz wyrusza na długą wędrówkę, w czasie której spotyka ludzi, demony, wiedźmy, superbohaterów, swoje niesamowite rodzeństwo, a także samego Lucyfera.

Serial zobaczysz na: Netflix

Zabójcza broń 1-4 (HBO Max)

Premiera: 5 sierpnia

Klasyka kina akcji z przełomu lat 80. i 90. Martin Riggs (Mel Gibson) to złamany życiem detektyw, który po śmierci żony zastanawia się nad popełnieniem samobójstwa. Przełożeni przenoszą go na inny posterunek, gdzie jego partnerem zostaje Roger Murtaugh (Danny Glover) – stateczny ojciec rodziny o silnym kodzie moralnym. Oczywiście początkowo obaj policjanci wcale nie darzą się sympatią. Muszą jednak współpracować, by rozwiązywać kolejne kryminalne zagadki.

Film zobaczysz na: HBO Max

Spotlight (HBO Max)

Premiera: 6 sierpnia

Oparty na faktach film opowiadający historię dziennikarskiego śledztwa w sprawie pedofilii w Kościele rzymskokatolickim. Marty Baron (Liev Schreiber) to nowy szef bostońskiej gazety Globe. Swoim dziennikarzom zleca przeprowadzenie dochodzenia w sprawie księdza oskarżonego go wykorzystywanie seksualne dzieci. Grupa dziennikarzy rozpoczyna trudne, drobiazgowe śledztwo, które prowadzi ich głębiej, niż mogli kiedykolwiek sądzić. Zespół reporterski tworzy Walter "Robby" Robinson (Michael Keaton), Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams), Michael Rezendes (Mark Ruffalo) oraz Matt Carroll (Brian d’Arcy James).

Film zobaczysz na: HBO Max.

Van der Valk, sezon 2 (Canal+)

Premiera: 7 sierpnia

Serial na podstawie powieści kryminalnej Nicolasa Freelinga. Piet van der Valk (Marc Warren) to utalentowany detektyw z Amsterdamu. W każdym odcinku rozwiązuje inną sprawę kryminalną, a scenerią jego działań jest holenderskie miasto pełne wspaniałych zabytków i mrocznych przestępstw. W drugim sezonie serialu Pet musi rozwiązać zagadkę zabójstwa prawnika, morderstwa handlarza diamentów i śmierci wiolonczelistki.

