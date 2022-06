Co obejrzeć w ten weekend? Przeglądamy premiery na Netfliksie, HBO, Amazon Prime [01.07-03.07. 2022]

Szukasz dobrego serialu? A może zależy Ci na filmie, który w weekend obejrzysz na własnej kanapie? Oto nasza lista najciekawszych premier, które na Netfliksie, HBO i Amazon Prime pojawią się w piątek i sobotę.

Stranger Things – sezon 4, część 2 (Netflix)

Premiera: 1 lipca

Nie oszukujmy się – ten weekend na platformie Netflix będzie należał do Stranger Things! Czeka nas w końcu finał sezonu 4, który obfitował w szokujące i mrożące krew w żyłach wydarzenia. Jeśli wierzyć braciom Duffer i trailerowi, dwa ostatnie odcinki zapowiadają się jeszcze lepiej. Wreszcie poznamy wynik starcia między Jedenastką i Vecną, a także dowiemy się, kto zginie. Miejmy nadzieję, że dostaniemy odpowiedź przynajmniej na część zagadek, z którymi miesiąc temu zostawiła nas pierwsza część serialu. Jesteście ciekawi, jakie teorie i domysły snują inni fani na temat finałowych odcinków 4 sezonu Stranger Things? Zajrzyjcie do naszego tekstu Stranger Things 4, część 2. Teorie i spekulacje – czy to w ogóle możliwe?

Mała doboszka – sezon 1 (HBO Max)

Premiera: 1 lipca

Florence Pugh, Alexander Skarsgård i Michael Shannon w jednym serialu? Tego nie można przegapić. Mała doboszka to miniserial zrealizowany na podstawie powieści szpiegowskiej o tym samym tytule autorstwa Johna le Carré. Charlie to aspirująca aktorka, która zgadza się wziąć udział w tajnej operacji Mosadu przeciwko palestyńskim terrorystom. Co ciekawe, serial wyreżyserował Park Chan-wook, twórca słynnego Oldboya. Czy w produkcji widać rękę południowokoreańskiego mistrza? Przekonajcie się sami.

Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3 (HBO Max)

Premiera: 1 lipca

HBO rozpoczyna pajęczakową ofensywę! Na pierwszy ogień idzie trylogia Sama Raimiego z Tobym Maguire. Jeśli macie ochotę na małą podróż w czasie do lat dwutysięcznych, lepszej okazji nie będzie. W trzech częściach Spidermana poznacie początki Petera Parkera, spotkacie rudowłosą Mary Jane i dowiecie się, kim są najwięksi wrogowie Człowieka-Pająka. Zwłaszcza to ostatnie może się przydać, jeśli planujecie seans filmu Spider-Man: Bez drogi do domu.

Niesamowity Spider-Man, Niesamowity Spider-Man 2 (HBO Max)

Premiera: 1 lipca

Gdy już uporacie się z filmami Raimiego, może zechcecie poznać inną odsłonę Spider-Mana. W filmach z lat 2012-2014 w Pajęczaka wcielał się Andrew Garfield. I chociaż nie zagrzał w uniwersum miejsca na dłużej, wniósł swój kształt w jego rozwój. Ponownie: oba filmy warto zobaczyć przez obejrzeniem Bez drogi do domu.

Spider-Man Uniwersum (HBO Max)

Premiera: 2 lipca

Co powiecie na Pajęczaka w wersji animowanej? Uniwersum opowiada historię z alternatywnego świata, w którym żyje ukąszony przez radioaktywnego pająka Miles Morales. Chłopiec odkrywa, że wcale nie jest jedynym Spider-Manem w okolicy – w mieście zjawiają się bowiem wersje superbohatera z różnych wymiarów. Wszyscy razem stają do walki z bezwzględnym Kingpinem.

Lista śmierci – sezon 1 (Amazon Prime)

Premiera: 1 lipca

James Reece (Chris Pratt) wraca do USA po nieudanej operacji Navy SEALS, w której zginęli wszyscy komandosi oprócz niego. Choć próbuje powrócić do normalnego życia, dręczy go trauma i koszmary. Co gorsza, tragiczne wydarzenia zyskują swoją kontynuację, gdy na Jamesa ktoś zaczyna polować.