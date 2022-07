Co obejrzeć w ten weekend? Wybieramy najciekawsze nowości na Netfliksie, HBO, Amazon Prime [29.07-31.07.2022]

Komedia o sercowych rozterkach po czterdziestym roku życia, zombie horror czy może seans ze Spider-Manem? Co bardziej pasuje do letniego weekendu? Oto lista najciekawszych premier, które w najbliższych dniach trafią na Netflixa, HBO Max i Amazon Prime.

Spis treści

Fanático (Netflix)

Premiera: piątek, 29 lipca

Fanático to hiszpański dramat muzyczny. Quimera jest szalenie popularnym trapowym muzykiem. Gdy umiera na koncercie, jego fani pogrążają się w żałobie, a wytwórnia zarabia na jego dorobku. Lázaro to z kolei nikomu nieznany chłopak, który ma dość swojego życia. Ma jednak jedną ważną zaletę – jest łudząco podobny do zmarłego muzyka. Postanawia więc podszyć się pod Quimerę i ogłosić jego zmartwychwstanie...

Singiel w Nowym Jorku (Netflix)

Premiera: piątek 29 lipca

Serial komediowy z Neilem Patrickiem Harrisem, który jako Barney Stinson zasłynął w serialu Jak poznałem waszą matkę. Singiel w Nowym Jorku to opowieść o ponad czterdziestoletnim agencie nieruchomości, który nieoczekiwanie rozstaje się ze swoim wieloletnim chłopakiem. Michael z dnia na dzień musi nauczyć się żyć jako singiel, co okazuje się być sporym wyzwaniem. Na szczęście ma wsparcie w postaci grupy swoich niepoprawnych znajomych.

Zobacz również:

Paper Girls (Amazon Prime)

Premiera: piątek, 29 lipca

Już w ten piątek światło dzienne ujrzy odpowiedź Amazona na szaloną popularność Stranger Things. Paper Girls to adaptacja komiksu pod tym samym tytułem autorstwa Briana K. Vaughana i Cliffa Chianga. Erin, MacKenzie, KJ i Tiffany to cztery przyjaciółki, które w 1988 roku dorabiają, sprzedając gazety w rodzinnym miasteczku. Dzień po Halloween trafiają w środek wojny między podróżnikami w czasie i przenoszą się do XXI wieku, gdzie spotykają swoje dorosłe wersje.

Morderstwo w Orient Expressie (HBO Max)

Premiera: piątek, 29 lipca

Adaptacja klasycznego kryminału Agathy Christie w reżyserii Kennetha Brannagha. Detektyw Herkules Poirot podróżuje pociągiem ze Stambułu do Londynu. Na pokładzie pociągu nieoczekiwanie dochodzi do morderstwa – zabity zostaje milioner Samuel Ratchett, któremu ktoś wysyłał listy z groźbami. Poirot postanawia rozwikłać zagadkę zbrodni. Wśród podejrzanych znajduje się profesor, kamerdyner, hrabia, sekretarz, guwernantka, misjonarka, wdowa, sprzedawca, pokojówka, hrabina i doktor.

Zombieland (HBO Max)

Premiera: piątek, 29 lipca

Komediowy survival horror, którego akcja rozgrywa się w czasie zombie apokalipsy. Tallahassee ma jedną ciekawą umiejętność – wyjątkowo dobrze wychodzi mu zabijanie zombie. Wraz z Columbusem, Wichitą i Little Rock przemierzają USA walcząc o przetrwanie wśród hord nieumarłych.

Spider-Man: Daleko od domu (HBO Max)

Premiera: sobota, 30 lipca

Peter Parker i jego przyjaciele wyruszają na wycieczkę do Europy. Spider-Man jednak nie może w spokoju cieszyć się wakacjami – na Ziemi trwa bowiem inwazja żywiołaków i Nick Fury ponownie wzywa go na pomoc.

Spider-Man: Bez drogi do domu (HBO Max)

Premiera: niedziela, 31 lipca

Spider-Man ma poważne kłopoty. Nie dość, że jego prawdziwa tożsamość ujrzała światło dzienne, to w dodatku jego przyjaciele mają problem z dostaniem się na studia. Peter postanawia więc poprosić o pomoc Doktora Strange'a. Jednak podczas rzucania zaklęcia coś idzie nie tak i do Nowego Jorku zaczynają przybywać złoczyńcy z alternatywnych wymiarów...

Zobacz także: Upadek Królestwa 5 – data premiery, fabuła, ciekawostki, Wszystko, co wiemy o serialu