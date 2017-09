Co oferuje monitor z ultrawąską ramką ekranu?

Środowisko biurowe staje się coraz bardziej wymagające w kwestiach komfortu oraz ergonomii pracy. Nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim pracodawcy zauważają relację pomiędzy ergonomią pracy a wydajnością. Wielogodzinna praca przed monitorem staje się mniej uciążliwa dzięki nowoczesnym technologiom. Co w tej kwestii do zaproponowania ma NEC Display Solutions?

Monitory biurowe to jedna z najbardziej rozwi¬janych serii produktów NEC Display Solutions. W jej skład wchodzą monitory NEC MultiSync® E, EA oraz najbardziej zaawansowane monito¬ry biurowe premium EX. Reprezentant tej serii, 24-calowy EX241UN, został wyposażony w panel IPS i charakteryzuje się bardzo wąskimi ramkami ekranu wynoszącymi niecały milimetr! Dodat¬kowo ramka może zostać całkowicie usunięta, pozostawiając jedynie minimalną nieaktywną przestrzeń pulpitu. To doskonałe rozwiązanie w przypadku pracy z kilkoma monitorami na jed¬nym stanowisku. Ograniczenie przerw miedzy panelami do minimum to nie tylko estetyczne rozwiązanie, ale także bardzo wyraźna poprawa ergonomii pracy. To jednak nie wszystko. NEC MultiSync® EX241UN oferuje szereg funkcjo¬nalności, które dodatkowo sprawiają, że praca przed ekranem monitora jest bardzo wygod¬na. Należy wspomnieć tutaj o zaawansowanej elektronice wyposażonej w programowalny procesor obrazu. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania monitor można w pełni kalibrować kolorymetrycznie za pomocą oprogramowania SpectraView II. Jakość wyświetlanego obrazu na EX241UN podobna jest do monitorów gra¬ficznych. Podświetlenie monitora wyposażone zostało dodatkowo w układ PWM o wysokiej czę-stotliwości, który zupełnie eliminuje jego migo¬tanie. Wpływa to bardzo pozytywnie nie tylko na odbiór obrazu, ale również poprawia komfort wielogodzinnej pracy przed monitorem. Migota¬nie podświetlenia powodować może bóle głowy i dyskomfort. NEC wyposażył również swój fla¬gowy, biurowy produkt w technologię low blue light. Dzięki możliwości precyzyjnej kalibracji użytkownik nie tylko zyskuje obniżoną tempe¬raturę barwową do pracy w godzinach wieczor¬nych, ale jednocześnie doskonałą reprodukcję barw, która w standardowych rozwiązaniach wykorzystujących technologię obniżonej emi¬sji światła niebieskiego nie jest aż tak dobra jak w NEC MultiSync® EX241UN.

Ergonomia wyświetlania obrazu to nie wszyst¬ko, monitor wyposażony został w stopę pozwa¬lającą na szeroką regulację położenia ekranu oraz zestaw wejść sygnału wideo obsługujących wszystkie najnowsze standardy. Dzięki ergono¬micznej podstawie monitora możliwa jest regu¬lacja wysokości ekranu w zakresie 10 cm jego pochylenia -5 do 30 stopni, obrót dookoła wła¬snej osi oraz dwa tryby portretowe. Ekran można obrócić zarówno w prawo, jak i w lewo, co pozwa¬la na wykorzystanie dwóch monitorów ustawionych w trybach portretowych z połączeniem ekranów najwęższą powierzchnią nieaktywną, stwarzając w tej sposób ogromną i praktyczną powierzchnię roboczą. Do monitora podłączyć można komputer poprzez złącze Display Port, DVI, HDMi oraz D-SUB, co w praktyce oznacza, że monitor podłączony może być do dowol¬nego nowszego czy starszego komputera PC. Ciekawostką jest zastosowanie wyjścia wideo Display Port pozwalającego na przesyłanie obra¬zu w trybie multi stream transport oraz single stream transport. Pozwala to na podłączenie za pomocą jednego gniazda Display Port w kompu¬terze nawet czterech monitorów jednocześnie, wykorzystując rozszerzone pulpity Windows. NEC MultiSync® EX241UN to najwyższa klasa monitora biurkowego segmentu premium dla wszystkich ceniących sobie najwyższą jakość obrazu idącą w parze z nietuzinkowym wyglą¬dem i wyjątkową ergonomią.

Więcej: www.nec-display-solutions.pl