Co oglądać po Ozark? Najlepsze seriale podobne do hitu Netflixa

Szukasz dobrego kryminału? Dramatu z handlem narkotykami w tle lub rodzinnego thrillera? Zobacz najlepsze seriale podobne do Ozark.

Ozark / zdjęcie: Netflix

Premiera drugiej części 4 sezonu Ozark zwiastuje koniec popularnego serialu uwielbianego przez wiele osób. Czym wypełnić pustkę po historii Marty'ego i Wendy? Jeśli szukasz podobnych produkcji, zobacz nasze propozycje.

Wybrzeże moskitów

Tytuł oryginalny: The Mosquito Coast

Gatunek: Dramat, Przygodowy

Produkcja: USA

Czas emisji: 2021

Serial Wybrzeże moskitów to adaptacja powieści z 1981 roku, która pojawiła się na ekranach także jako film w 1986 roku. Allie Fox ( w tej roli Justin Theroux) to uparty wynalazca, który ze względu na swoją przeszłość musi wywieźć rodzinę do pełnego niebezpieczeństw Meksyku, by schronić się przed rządem USA.

Bloodline

Tytuł oryginalny: Bloodline

Gatunek: Thriller, Psychologiczny

Produkcja: USA

Czas emisji: 2015-2017

W Bloodline to, co zaczyna się od rodzinnej kłótni, przeradza się w zbrodnię i morderstwo. Najstarszy z braci, Danny (Ben Mendelsohn), powraca po latach do domu. Spokojne życie we Florida Keys zostaje zaburzone, a odkrywanie okoliczności tragicznego wypadku sprzed lat rzuca nowe światło na oblicze całego klanu Rayburnów.

Outsider

Tytuł oryginalny: The Outsider

Gatunek: Thriller

Produkcja: USA

Czas emisji: 2020

Oparty na powieści Stephena Kinga Outsider to historia błyskotliwego detektywa Ralpha Andersona (Ben Mendelsohn), który prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa 11-letniego chłopca w lasach stanu Georgia. W serialu możemy zobaczyć znanego z Ozark Jasona Batemana w roli Terry'go Maitlanda oraz jako reżysera produkcji.

Pete kombinator

Tytuł oryginalny: Sneaky Pete

Gatunek: Dramat, Kryminał

Produkcja: USA

Czas emisji: 2015-2019

Serial kryminalny Pete kombinator opowiada o mężczyźnie, który ucieka przed swoją przeszłością oraz groźnym gangsterem, który zagraża jego życiu. Marius (Giovanni Ribisi) podszywa się pod współwięźnia i jednoczy z jego dawno niewidzianą rodziną, przed którą musi dalej odgrywać rolę. Z każdym dniem sytuacja komplikuje się coraz bardziej.

Breaking Bad

Tytuł oryginalny: Breaking Bad

Gatunek: Dramat, Kryminał

Produkcja: USA

Czas emisji: 2008-2013

Breaking Bad to pełna emocji i zwrotów akcji historia nauczyciela chemii, który dowiaduje się, że ma raka płuc i chce zrobić wszystko, aby zapewnić finansowe wsparcie swojej rodzinie. Bryan Cranston (Walter Hartwell White) postanawia zaproponować byłemu uczniowi Jesse'emu Pinkmanowi (Aaron Paul) współpracę w produkcji i sprzedaży metamfetaminy.

Układy

Tytuł oryginalny: Damages

Gatunek: Dramat, Kryminał, Thriller

Produkcja: USA

Czas emisji: 2007-2012

Młoda absolwentka prawa, Ellen Parsons (Rose Byrne), rozpoczyna pracę w kancelarii najlepszej, choć nienawidzonej przez wszystkich prawniczki Patty Hewes (Glenn Close). Kobiety wdają się w postępowanie przeciwko Arthurowi Frobisherowi (Ted Danson), jednemu z najbogatszych biznesmenów w kraju. Chęć wygranej za wszelką cenę prowadzi do podjęcia poważnego ryzyka.

Kim jest Anna?

Tytuł oryginalny: Inventing Anna

Gatunek: Dramat

Produkcja: USA

Czas emisji: 2022

Fani Julli Garner (Ruth Langmore w Ozark) mogą podziwiać aktorkę w serialu Kim jest Anna?, który został oparty na historii Anny Delvey. Kobieta podająca się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny stała się królową Instagrama i skradła nie tylko serca, ale i portfele wielu bogatym Nowojorczykom. Kim naprawdę jest jedna z największych oszustek w historii?

Mare z Easttown

Tytuł oryginalny: Mare of Easttown

Gatunek: Dramat, Kryminał

Produkcja: USA

Czas emisji: 2021

Rodzinne problemy i skrywana przeszłość w ponurym miasteczku... Kate Winslet w roli detektyw Mare Sheehan bada sprawę morderstwa młodej dziewczyny, jednocześnie mierząc się z własnym, rozpadającym się życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony małomiasteczkowej społeczności i analizuje wpływ dawnych błędów na teraźniejszość bohaterów.

