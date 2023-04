Co oglądać w Wielkanoc na VOD? Filmy i seriale na świąteczny relaks

Bullet Train (HBO Max)

Reż. David Leitch

Adaptacja powieści japońskiego pisarza Kōtarō Isaka. Ladybug (Brad Pitt) to nieco pechowy płatny zabójca, który tym razem otrzymuje wyjątkowo łatwe zlecenie. Ma wsiąść do superszybkiego pociągu kursującego między Tokio a Morioką, przejąć pewną walizkę i wysiąść. Jak się jednak okazuje, na przedmiot poluje znacznie więcej osób i to bardzo niebezpiecznych. Kto zdobędzie tajemniczy bagaż? Kto ujdzie z życiem?