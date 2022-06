Co oglądać w długi weekend? TOP 10 najciekawszych premier na najbliższe dni

Czerwcowy długi weekend tuż-tuż. Wiemy, co warto obejrzeć w nadchodzące dni!

Spis treści

Jeśli ty również spędzasz większość wieczorów na poszukiwaniu idealnego filmu, w efekcie czego czasu na jego oglądanie zostaje już niewiele – mamy coś dla ciebie. Wybraliśmy najciekawsze tytuły, które będą dostępne już w nadchodzący długi weekend. Zobacz, co oglądać w tym wolnym czasie i o której premierze nie można zapomnieć.

Nowy porządek

Thriller porusza temat nierówności społecznych i różnic klasowych, które ostatecznie doprowadzają do zamieszek. Cierpliwość społeczeństwa wreszcie się kończy i obywatele decydują się chwycić za broń i zawalczyć o sprawiedliwość.

Zobacz również:

Premiera: 10 czerwca na HBO Max

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Na ekranie zobaczymy dobrze już nam znanych bohaterów. Finał sagi jest bowiem kontynuacją ich przygód. Tym razem muszą się oni zmierzyć z nową organizacją militarną zwaną Ostatecznym Porządkiem.

Premiera: 14 czerwca na Disney+

Pajęcza głowa

Akcja toczy się w ultranowoczesnym zakładzie karnym. Nie ma tam krat, cel ani typowych więziennych strojów. Więzienie wyróżnia się wyjątkową organizacją – osadzeni mogą bowiem skrócić swój wyrok. Jedynym warunkiem jest zgoda na wszczepienie eksperymentalnego środka wpływającego na psychikę. Na ekranie poznajemy osadzonych Jeffa i Lizzy, którzy zakochują się w sobie, a wówczas sprawy się komplikują.

Premiera: 17 czerwca na Netflix

Ben Crump: Po stronie obywateli

Film opowiada o życiu Bena Crumpa, adwokata broniącego praw obywatelskich. Crump starał się poprawić status osób czarnoskórych w USA, działał m.in. w sprawach George’a Floyda, Breonny Taylor and Andre Hilla. Z filmu poznajemy kulisy jego młodości i życia prywatnego. Twórcy poruszyli w nim też kwestie takie, jak sprawiedliwość środowiskowa oraz korzystanie z usług bankowych przez czarnoskórych.

Premiera: 19 czerwca na Netflix

Cruella

Akcja filmu rozgrywa się w latach 70. w Londynie. Poznajemy młodą Estellę, która w wyniku burzliwego splotu wydarzeń staje się legendarną Cruellą de Mon. Co sprawiło, że mądra i kreatywna dziewczyna przechodzi na „ciemną stronę mocy” i staje się jednym z najbardziej znanych w historii kina złych charakterów?

Premiera: 14 czerwca na Disney+

Gniew Boży

Film opowiada o rodzinie Luciany, w której dochodzi do serii tajemniczych zgonów. W poszukiwaniu prawdy, bohaterka musi stawić czoła różnym wydarzeniom. Oprócz niej przy życiu zostaje już tylko jej siostra, Valentina. Czy uda im się uratować?

Premiera: 15 czerwca na Netflix

Nie oddychaj 2

Na ekranie zobaczymy weterana wojennego. Emerytowany wojskowy jest niewidomy. Pewnego dnia w jego domu pojawiają się intruzi. Gdy jego dom atakuje banda przestępców i dochodzi do porwania, robi się niebezpiecznie.

Premiera: 10 czerwca na HBO Max

Doktor Strange

W tym filmie poznajemy doktora Strange, który jest neurochirurgiem, a jednocześnie – potężnym czarownikiem. Swoje wyjątkowe moce poznaje w wyniku dziwnego splotu wydarzeń, które mają miejsce po doznanej kontuzji rąk.

Premiera: 14 czerwca na Disney+

Ból i blask

Dzięki tej produkcji poznajemy Salvadora Mallo, słynnego hiszpańskiego reżysera filmowego. Na ekranie poznajemy najważniejsze osoby z jego przeszłości i wspólnie z nim przeżywamy na nowo niektóre wydarzenia z młodości reżysera.

Premiera: 12 czerwca na HBO Max

Hawkeye

Jeśli szukasz czegoś na więcej niż jeden wieczór, koniecznie musisz obejrzeć ten serial. To właśnie w tej produkcji Piotr Adamczyk wciela się w rolę gangstera Tomasa i wypowiada słynne We kidnapped You, rozumiesz? W tle mamy wartką akcję, zagadkę kryminalną i Nowy Jork.

Premiera: 14 czerwca na Disney+

Polecamy także: Netflix - premiery i nowości czerwca 2022. Co jeszcze nas czeka?