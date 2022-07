Co oglądać w kinie w ten weekend? Filmowe premiery [29.07-31.07]

Weekend zapowiada się komediowo i familijnie, ale pogodne opowieści to nie jedyne co, czeka na Was w kinie. Sprawdźcie filmowy rozkład jazdy i przekonajcie się, na co warto pójść do kina w najbliższych dniach.

Spis treści

Niewiniątka

Premiera: 29 lipca

Skandynawski film grozy nawiązujący do modnego gatunku posthorroru. Mała Ida wraz z mamą i siostrą przeprowadza się do nowej miejscowości. Poznaje miejscowe dzieci i szybko się z nimi zaprzyjaźnia. Nowi znajomi wprowadzają dziewczynkę w świat lokalnych atrakcji i tajemnic. Niektóre z nich okazują się jednak wyjątkowo mroczne i niebezpieczne.

DC Liga Super-Pets

Premiera: 29 lipca

Czy zwierzęta mogą być superbohaterami? Oczywiście, zwłaszcza jeśli mieszkają razem z Supermanem! Krypto to pies nie tylko mądry i sympatyczny, ale też obdarzony niezwykłymi talentami, m.in. potrafi latać i jest niezwykle silny. Clark Kent to jego opiekun i najlepszy przyjaciel, gdy więc on i Liga Sprawiedliwości pakuje się w kłopoty, Krypto rusza na ratunek. Towarzyszy mu ekipa zwierzaków ze schroniska, które w wyniku pewnego wypadku zyskały niezwykłe supermoce.

Zobacz również:

Pracownik miesiąca

Premiera: 29 lipca

Francuska komedia o pewnym urzędniku, który wszelkimi sposobami stara się zachować swoją pracę. Vincent od dziecka marzył, by pracować w urzędzie. Gdy jako dorosły człowiek cieszy się wymarzoną pracą, jak grom z jasnego nieba spada na niego redukcja etatów. Przełożeni starają się zmusić mężczyznę do dobrowolnego odejścia, ale on nie zamierza poddać się bez walki. W ramach wywierania presji szefowa przenosi Vincenta na Grenlandię, by bronił naukowców przed białymi niedźwiedziami. To jednak tylko początek służbowych wyjazdów Vincenta w najbardziej nieprzyjazne miejsca na Ziemi.

Kosmiczna przygoda Allana

Premiera: 29 lipca

Rodzice Allana niedawno się rozwiedli i chłopiec mieszka teraz na nowym osiedlu, gdzie jeszcze nikogo nie zna. Zbliżają się wakacje, ale nie zanosi się na to, że Allan miło spędzi czas. Znudzony i zrezygnowany zgadza się pomóc swojemu dziwacznego sąsiadowi-fascynatowi UFO. Chłopiec ma pełnić rolę anteny do kontaktu z Obcymi. Choć wydaje się, że to szalony plan, w okolicy ląduje statek kosmiczny. Jego pasażerka, zielona dziewczynka o imieniu Majka, nawiązuje z Allanem prawdziwą przyjaźń. Razem muszą naprawić statek Majki i stawić czoło groźnemu kolekcjonerowi osobliwości.

Zobacz także: Strażnicy Galaktyki Vol. 3 – fabuła, data premiery, obsada. Wszystko, co wiemy o filmie Marvela