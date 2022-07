Co oglądać w ten weekend? Sprawdzamy, co warto obejrzeć na Netfliksie i HBO Max

Jak co tydzień przeglądamy filmowe i serialowe nowości, które na platformach VOD pojawią się w weekend. Romans kostiumowy, kultowe science-fiction, a może stylowa opowieść o familii projektantów mody? Co wybierzecie na weekendowy seans?

Perswazje (Netflix)

Premiera: piątek, 15 lipca

Film dla tych, którzy lubią kostiumowe opowieści z nowoczesnym twistem. Netflix wziął na warsztat jedną z najsłynniejszych powieści Jane Austen i postanowił zaprezentować ją w nieco odświeżonej formie. W rolę targanej wątpliwościami Anny wciela się tu Dakota Johnson (Pięćdziesiąt twarzy Greya, Suspiria), a przystojnego kapitana Fredericka Wentwortha gra Cosmo Jarvis (Lady M., Anihilacja). Rozdzielona na 8 lat para ma kolejną szansę na zbudowanie wspólnego szczęścia – czy jednak pozwoli na to snobistyczna rodzina dziewczyny?

Blade Runner 2049 (HBO Max)

Premiera: sobota, 16 lipca

Jeśli jeszcze nie widzieliście sequela słynnego Łowcy Androidów Ridleya Scotta (albo po prostu macie wielką ochotę na ponowny seans), HBO Max wychodzi Waszym oczekiwaniom naprzeciw. Blade Runner 2049 opowiada o wydarzeniach rozgrywających się 30 lat po historii Deckarda i Rachel. Para zniknęła, Los Angeles pogrążyło się w jeszcze gęstszym smogu, a siły porządkowe dorobiły się nowego pokolenia łowców robotów. Oficer K (Ryan Gosling) to jeden z najlepszych funkcjonariuszy, gdy więc trafia na ślad dziwnego spisku, bez wahania wkracza do akcji. Splątane nitki intrygi wiodą go po połyskujących neonami ulicach wielkiego miasta i gruzowiskach dawnej cywilizacji. Musi zmierzyć się z morderczymi androidami i być może jeszcze bardziej niebezpiecznymi ludźmi.

Dom Gucci (HBO Max)

Premiera: niedziela, 17 lipca

Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto i Salma Hayek w jednym filmie? Tak, w Domu Gucci Ridleya Scotta! W swojej opowieści o słynnej rodzinie projektantów mody reżyser sięgnął po największe współczesne gwiazdy. Punktem wyjścia dla filmu jest spotkanie Maurizio Gucciego (Driver) i Patrizi Reggiani (Gaga). Romans tej pary prowadzi zaś do szeregu intryg i rodzinnych awantur zakończonych krwawą tragedią. Obok doborowych aktorów w filmie błyszczą też luksusowe stroje i wspaniałe posiadłości.

