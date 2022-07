Co oglądać w ten weekend? Wybieramy najciekawsze premiery na Netfliksie, HBO Max, Apple TV

Zastanawiacie się, co w ten weekend warto obejrzeć na platformach streamingowych? Wybraliśmy dla Was najciekawsze filmy i seriale, które w najbliższych dniach trafią na Netflixa, HBO Max oraz Apple TV+.

Spis treści

Bardzo długa noc (Netflix)

Premiera: piątek, 8 lipca

Miniserial idealny do obejrzenia w weekend. Simón Lago (Luis Callejo) to niebezpieczny seryjny zabójca. Po aresztowaniu zostaje osadzony w więzieniu Monte Baruca, którym zarządza naczelnik Hugo (Alberto Ammann). W nocy 24 grudnia więzienie otacza grupa ludzi, którzy żądają wydania Lago w ich ręce. Gdy Hugo odmawia, napastnicy rozpoczynają bezprecedensowy atak. Hiszpańskojęzyczne produkcje cieszą się w naszym kraju sporym zainteresowaniem, jesteśmy więc bardzo ciekawi, jakie wrażenie na polskich widzach zrobi Bardzo długa noc.

Morska Bestia (Netflix)

Premiera: piątek, 8 lipca

Jeśli szukacie pomysłu na seans z dziećmi, nie mogliście trafić lepiej. Morska Bestia to kolorowa, fantastyczna opowieść pełna przygód, egzotycznych krain i charyzmatycznych postaci. Głównym bohaterem jest nieustraszony żeglarz i łowca morskich bestii Jacob Holland oraz Maise Brumble, mała, ale zdeterminowana pasażerka na gapę, którą Jacob odkrywa na swoim statku. Wraz z załogą okrętu, niedobrana para bohaterów stawia czoła niezwykłym istotom zamieszkującym morza i oceany. Najnowsza animacja Netflixa zapowiada się na sympatyczną, wakacyjną rozrywkę, która może wciągnąć nie tylko najmłodszych.

Zobacz również:

Black Bird (Apple TV+)

Premiera: piątek, 8 lipca

Taron Egerton wywołuje ostatnio dużo zamieszania, jako potencjalny nowy Wolverine, a tymczasem na platformie Apple TV pojawił się serial z tym aktorem w roli głównej. Black Bird to oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o Jimmym Keenie (Taron Egerton), który zostaje skazany na 10 lat więzienia. Otrzymuje jednak propozycję, dzięki której może odzyskać wolność – musi zgodzić się na przeniesienie do więzienia o zaostrzonym rygorze i nawiązać znajomość z seryjnym mordercą, Larrym Hallem (Paul Walter Hauser). Śledczy podejrzewają Halla o 14 zabójstw, ale nie potrafią ich udowodnić – zadaniem Jimmy'ego jest skłonienie zabójcy do wyznania prawdy.

Alf (HBO Max)

Premiera: niedziela, 10 lipca

Macie ochotę na nostalgiczny, weekendowy seans? Już w ten weekend na HBO Max trafią 4 sezonu kultowego Alfa – opowieści o przygodach kudłatego kosmity z planety Melmac, który rozgościł się w domu rodziny Tannerów. Co powiecie na ponowne spotkanie z Willym, Kate, Lynn, Brianem i nieporadnym stworkiem z kosmosu?

Zobacz także: Netflix - premiery i nowości lipca 2022. Co jeszcze nas czeka?