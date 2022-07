Co oglądać w ten weekend? Wybieramy najciekawsze premiery na Netfliksie i HBO Max

Szukacie przyjemnego seansu na letni, weekendowy wieczór? mamy dla Was kilka propozycji, które pozwolą Wam miło spędzić czas. Wolicie szpiegowski thriller, kino przygodowe, a może sentymentalną podróż do wspomnień z lat 80?

Gray Man (Netflix)

Premiera: piątek, 22 lipca

Jedna z najgłośniejszych, o ile nie najgłośniejsza premiera tego lata. Szpiegowski film braci Russo kipi od akcji, zagadek i doborowych aktorów. W rolach głównych zobaczymy tu Ryana Goslinga, Chrisa Evansa, Anę de Armas, Billy'ego Boba Thorntona, Rege-Jean Page'a, Wagnera Mourę i Dhanusha. Court Gentry (Gosling) zostaje zwerbowany do tajnej komórki CIA zajmującej się likwidowaniem niewygodnych osób. Przez lata Gentry, jako Sierra Six, bezbłędnie wykonuje swoje zadania, zabijając cele i nie zadając pytań. Pewnego razu coś idzie nie tak i własna agencja postanawia się Gentry'ego pozbyć. W pogoń za zabójcą CIA wysyła socjopatycznego Lloyda Hansena (Evans)... Film stworzony na podstawie powieści Marka Greaney'a.

Tomb Raider (HBO Max)

Premiera: sobota, 23 lipca

Wakacje w pełni, a Wy jeszcze nigdzie nie wyjechaliście? Namiastkę wakacyjnej podróży zapewni Wam seans Tomb Raidera z Alicią Vikander. Brytyjska Pani archeolog zabierze Was w podróż do egzotycznych krain, zwiedzicie z nią starożytne świątynie, zrabujecie tajemnicze artefakty i pokonacie tabuny wrogów.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo (HBO Max)

Premiera: niedziela, 24 lipca

W weekend warto też dać szansę opowieści z lekkim dreszczykiem. Pogromcy Duchów. Dziedzictwo to podróż do korzeni cyklu. Samotna mama wraz z dwójką dzieci przyjeżdża do małego amerykańskiego miasteczka, w którym czeka na nich odziedziczona dziadku zrujnowana farma. Na miejscu cała trójka odkrywa, że w tajemniczy sposób jest powiązana z oryginalnymi pogromcami duchów. Wspólnie muszą odkryć, skąd biorą się tajemnicze trzęsienia ziemi, co skrywa się pod podłogą dziadkowego domu i na czym polega ich dziedzictwo.

