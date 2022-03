Co po Love Is Blind? Najpopularniejsze programy reality show na Netflix

Jakie programy znajdziemy na Netflixie? Oto lista najciekawszych i najpopularniejszych tytułów dla fanów reality shows.

Reality show

W ostatnich latach programy typu reality show zrobiły się niesamowicie popularne. Nie dziwi więc, że jeden z największych serwisów streamingowych, jakim jest Netflix, inwestuje w jak najbogatszą bibliotekę tzw. guilty pleasures.

Do ścisłej dziesiątki najchętniej oglądanych tytułów na globalnej platformie trafiło niedawno show Love Is Blind, które szturmem podbiło także serca Polaków. Jakie jeszcze programy sprawiają przyjemność, co do których oglądania niekoniecznie chcemy się przyznawać?

Miłość jest ślepa

Gatunek: Randkowy, Reality-show

Ilość sezonów: 2

Kraj produkcji: USA

Rok produkcji: 2020

Eksperyment społeczny Love Is Blind polega na poznawaniu ze sobą trzydziestu samotnych mężczyzn i kobiet, którzy mają nadzieję na nawiązanie głębszej relacji. Jednak żaden z uczestników nie widzi potencjalnego partnera, dopóki nie zdecyduje mu się oświadczyć. Każda para spotyka się dopiero po zaręczynach, po czym udaje na wspólne wakacje i decyduje, czy jest gotowa wziąć ze sobą ślub. Program doczekał się także edycji brazylijskiej i japońskiej.

The Circle

Gatunek: Konkurs, Reality-show

Ilość sezonów: 3

Kraj produkcji: USA

Rok produkcji: 2020

The Circle to program o strategicznej rywalizacji zainspirowanej funkcjonowaniem mediów społecznościowych. Zawodnicy walczą o bycie najpopularniejszym i nagrodę w wysokości 100 tys. USD. Każdy z uczestników może być sobą lub udawać kogoś zupełnie innego. Program miał edycję amerykańską, brazylijską i francuską.

Back with the Ex

Gatunek: Randkowy, Reality-Show

Ilość sezonów: 1

Kraj produkcji: Australia

Rok produkcji: 2018

W Back with the Ex występują pary, które rozstały się kilka lat lub miesięcy wcześniej, ale chcą dać sobie drugą szansę. Gdy dawni kochankowie spotykają się ponownie poddawani są poważnym próbom, które decydują o przetrwaniu związku lub ostatecznym rozstaniu.

Czy to ciasto?

Gatunek: Kulinarny, Reality-show

Ilość sezonów: 1

Kraj produkcji: USA

Rok produkcji: 2022

Kulinarne reality show Is It Cake? to nowy program na Netflixie, jednak już cieszy się dużą popularnością. Mamy w nim okazję zobaczyć jak powstają słodkie repliki prawdziwych przedmiotów, a najbardziej utalentowani cukiernicy zawalczą o wielką nagrodę.

Pięć pierwszych randek

Gatunek: Randkowy, Reality-show

Ilość sezonów: 2

Kraj produkcji: USA

Rok produkcji: 2018

Sześcioro singli bierze udział w Pięciu pierwszych randkach, podczas których poznaje nowe osoby i decyduje, z którą z nich chce zobaczyć się jeszcze raz. Pary spotykają się w ulubionych restauracjach i rozmawiają o swoich uczuciach i planach na przyszłość.

Zaskakujące wnętrza

Gatunek: Dokumentalny, Reality-show

Ilość sezonów: 1

Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

Rok produkcji: 2018

Amazing Interiors, czyli Zaskakujące wnętrza to program reality show o domach i ogrodach, które zaskakują swoim wyglądem i funkcjonalnością. Ekscentryczni właściciele pokazują niespodzianki w swoich posiadłościach - od kolejki górskiej w ogródku po gigantyczne akwarium w salonie.

Magicy makijażu

Gatunek: Lifestylowy, Reality-show

Ilość sezonów: 2

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Rok produkcji: 2019

W konkursie Magicy Makijażu uczestnicy walczą o szansę na karierę w branży kosmetycznej. Co tydzień każdy z amatorów-wizażystów wykonuje dwa wielobarwne zadania w ograniczonym czasie - jeden makijaż do edytorialu i jeden makijaż artystyczny.

Porady Różowej Brygady

Gatunek: Reality-show

Ilość sezonów: 6

Kraj produkcji: USA

Rok produkcji: 2018

Porady Różowej Brygady to reality-show mające na celu pomagać zaniedbanym mężczyznom w kwestiach mody, pielęgnacji, jedzenia, kultury i stylu w nowoczesnej odsłonie. W każdym odcinku Różowa Brygada wyrusza do nowego uczestnika, aby odmienić nie tylko jego wizerunek, ale i życie.

