Co po Squid Game? Zobacz kilka naszych propozycji

Squid Game to serial koreańskiej produkcji, który w ostatnich tygodniach jest jednym z najczęściej oglądanych produkcji na platformie Netflix. Fabuła opowiada o ludziach, których życie zmusiło do zadłużeń. Niestety, przez to nie układa im się najlepiej, są więc w stanie zaryzykować wszystko dla lepszej przyszłości. Decydują się więc na udział w grach dla dzieci w zamian za wysoką zapłatę. Niestety, równie wysoka jest stawka, którą jest ich własne życie. Na początku przypomnijmy sobie szczegóły produkcji:

fot. Youngkyu Park/Netflix

Squid Game

twórca Hwang Dong-hyuk

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Twórca: Hwang Dong-hyuk

Hwang Dong-hyuk Obsada: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo, Lee You-mi

Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Oh Young-soo, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Tripathi Anupam, You Seong-joo, Lee You-mi Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kraj produkcji: Korea

Korea Kategoria wiekowa: 16+

Jak widać, "Squid Game" to stosunkowo brutalna produkcja, w której głównym motywem jest walka o własne życie. Zasada jest prosta: aby przeżyć, trzeba wygrać. Oczywiście, nie jest to ani pierwszy, ani nawet ostatni tytuł, którego fabuła będzie się opierać na tak bezprecedensowych regułach. Warto tutaj nadmienić, że spodziewamy się "Squid Game 2", jednak data nie jest jeszcze znana, o czym piszemy tutaj. W związku z tym, że jeszcze długo przyjdzie nam czekać na kontynuację, pragniemy przypomnieć inne filmy i seriale, które podobne są do Squid Game. Może one osłodzą nam cierpki smak oczekiwania.

Igrzyska Śmierci

reż. Gary Ross

Kiedy myślę "Squid Game" od razu nasuwa mi się na myśl seria "Igrzyska Śmierci". Sami przyznacie, że stopień podobieństwa obu produkcji jest horrendalnie wysoki, a jednocześnie twórcy znaleźli sposób, by z łatwością je od siebie oddzielić. Przypomnijmy więc, o czym owe igrzyska są. Scenariusz do filmów został napisany na podstawie serii książek o tym samym tytule autorstwa Suzanne Collins. Akcja została osadzona w świecie Panem, w którym to co roku organizowane są Głodowe Igrzyska. Udział w nich biorą młodzi przedstawiciele obu płci z dwunastu Dystryktów, którzy następnie stają naprzeciwko sobie w walce o życie ku rozrywce bogatej elity. Przypomnijmy, że na serię "Igrzyska Śmierci" składają się z 4 opublikowane filmy, które możecie obejrzeć na platformie Netflix.

Niezgodna

reż. Neil Burger

Następnym oczywistym wyborem jest amerykański film akcji o tytule "Niezgodna" w reżyserii Neil Burger. Scenariusz został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Veronici Roth. Akcja produkcji dzieje się w przyszłości, w której społeczność została podzielona na pięć osobnych frakcji. Przydział do nich następuje po ocenie cech charakteru. Problem zaczyna się wtedy, gdy nastoletnia Tris zostaje przypisana do każdej z nich, co do tej pory nie miało miejsca. Społeczność uznaje ją za zagrożenie, przez co dziewczyna jest w niebezpieczeństwie. Na wielkim ekranie pojawiają się: Shailene Woodley ("Gwiazd naszych wina"), Theo James ("Zbuntowana"), Kate Winslet ("Mare z Easttown"), Jai Courtney ("Spartakus: Krew i piach"), Ashley Judd ("Podwójne zagrożenie"), Maggie Q ("Nikita"), Miles Teller ("Whiplash"), Zoë Kravitz ("Wielkie kłamstewka") oraz Ansel Elgort ("Gwiazd naszych wina"). Film "Niezgodna" dostępny jest do obejrzenia na platformie Player.

Więzień labiryntu

reż. Wes Ball

"Więzień labiryntu" w reżyserii Wesa Balla to seria science fiction. Scenariusz powstał na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Jamesa Dashnera. Fabuła opowiada o nastoletnim Thomasie, który budzi się w tajemniczym miejscu z wymazaną pamięcią. Trafia do Strefy, gdzie jego oczom ukazuje się gigantyczny labirynt. Jego zadaniem jest znaleźć wyjście, co oczywiście nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy do Strefy trafia Theresa. W rolach głównych: Dylan O'Brien ("Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak"), Thomas Brodie-Sangster ("John Lennon. Chłopak znikąd"), Ki Hong Lee, Blake Cooper, Aml Ameen ("Sense8"), Will Poulter ("Czarne lustro: Bandersnatch") oraz Patricia Clarkson ("Ostre przedmioty").

The 100

twórczyni Jason Rothenberg

Ostatnią z naszych propozycji jest serial "The 100", który łączy w sobie cechy dramatu oraz science fiction. Na dzień dzisiejszy produkcja składa się z 7 sezonów, których łączna liczba odcinków wynosi sto. Co ciekawe, tytuł ten jest adaptacją powieści "Misja 100" autorstwa Kass Morgan, która jednocześnie jest współtwórczynią scenariusza serialu. Akcja "The 100" ma miejsce w rzeczywistości, w której Ziemia uległa zniszczeniu na skutek wojny nuklearnej. Po wielu latach życia na statku kosmicznym załoga wysyła na nią grupę nieletnich przestępców, których zadaniem jest kolonizacja planety. To jednak okazuje się walką o przetrwanie. Na wielkim ekranie pojawiają się: Alycia Debnam-Carey ("Fear the Walking Dead"), Bob Morley, Ricky Whittle ("Amerykańscy Bogowie"), Marie Avgeropoulos, Richard Harmon, Lindsey Morgan, Henry Ian Cusick ("Zagubieni"), Zach McGowan ("Piraci"), Adina Porter ("Czysta krew") oraz Eliza Taylor. Serial dostępny jest do obejrzenia w całości na Netflixie.

Na ten moment to tyle. Mamy nadzieję, że każda z nich osłodzi Wam trud pogodzenia się z zakończeniem oglądania ciekawej produkcji, jaką niewątpliwie jest "Squid Game". Przy okazji sprawdźcie, jakie premiery w październiku szykują dla nas przedstawiciele Netflixa w naszym zbiorczym artykule, tutaj.