Co pokazało MSI na CES 2019?

Po konferencji MSI widać wyraźnie, że producent stawia na graczy i twórców treści.

GS75 Stealth

Podobnie jak znany już model G65, pokazany na CES 2019 model GS75 Stealth ma niezwykle cienkie ramki i design z miedzianymi elementami. Jego ekran to wyświetlacz FHD o przekątnej 17", z częstotliwością odświeżania 144 Hz. To więcej w porównaniu z G65, gdzie ekran ma 15,6". Większy - i bardziej prostokątny - jest także trackpad, a laptop używa do generowania grafiki najnowszy chipset firmy Nvidia, RTX 2080 Max-Q GPU. Ponadto znajdziemy w nim chakarterystyczne dla laptopów gamingowych MSI rozwiązania, jak chłodzenie Cooler Boost 3, głośniki Dynaudio, układ dźwiękowy ESS Sabre z Nahimic 3, Killer Wi-Fi oraz klawiaturę gamingową Steelseries z podświetleniem RGB. A za ile to wszystko? Niestety, jak na razie ani cena, ani data wejścia laptopa na rynek nie zostały podane.

MSI GS75

PS63 Modern

Ważący 1,63 kg notebook PS63 Modern ma służyć za przenośna stację roboczą dla twórców treści. Wyposażono go w wyświetlacz FHD IPS o przekątnej 15,6", pokazujący pełną paletę kolorów sRGB. Na plus należy policzyć mu cienkie ramki. Wiemy, że pod obudową będzie znajdować się karta graficzna Nvidia GTX 1050, do 32 GB pamięci RAM DDR4 oraz system chłodzenia Cooler Boost 3. Na zewnątrz umieszczony został czytnik linii papilarnych, dwa porty USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2, USB C, slot microSD, wyjście HDMI oraz gniazda słuchawek i mikforonu.

P63

Podobnie jak w przypadku GS75 Stealth, jak na razie ani cena, ani data wejścia laptopa na rynek nie zostały podane.