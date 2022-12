Co przynosi nam Edge 108? Sprawdzamy

Ostatnia w 2022 roku stabilna wersja przeglądarki Edge ujrzała światło dzienne. Sprawdzamy, jakie ma dla nas nowości.

Główna nowość w tej edycji Edge to odświeżenie mechanizmu ochronnego, czyli Microsoft Defender. Jego biblioteka została przepisana i jest obecnie dostępna dla edycji przeglądarki na Windows, Linux i macOS. Teraz ochrona ma być lepiej zoptymalizowana, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa internautów. Wprowadzono także łatkę dla buga CVE-2022-4262, znajdującego się w silniku Chromium, co daje dodatkową ochronę. Ponadto admini otrzymali nowe Graph APIs dla ustalania stron obsługiwanych w trybie IE.

Fot.: Microsoft

A czy coś zmieniło się wizualnie? Tu odpowiedź brzmi: nie. To nadal jest to samo Edge, które znamy. Microsoft skupił się w tej edycji wyłącznie na poprawkach bezpieczeństwa, zresztą - póki co żadne nowe funkcje nie są planowane. I mówiąc szczerze - ciężko oczekiwać jakiś nowych. Jeśli zatem korzystasz z przeglądarki Microsoftu, warto dokonać aktualizacji już dzisiaj. Bezpieczeństwa nigdy za wiele, prawda?

Zobacz również:

Źródło: Microsoft