Co robić, gdy skradziono Twoją tożsamość online?

Kradzież tożsamości jest zjawiskiem, które może dotknąć każdego. Co robić, jeśli - odpukać - trafi się to właśnie Tobie?

Jeśli korzystasz z internetu - a któż tego nie robi? - z pewnością nieraz zdarzało Ci się podawać swoje dane, choćby przy zamawianiu produktu ze sklepu online. Niestety - zawsze jest ryzyko, że zostaną one przechwycone przez cyberprzestępców. Ty możesz mieć perfekcyjne zabezpieczenia, ale mogą one zostać skradzione np. z serwera, z którego korzysta sklep. Kradzież tożsamości internetowej to wg definicji "pozyskanie danych osobowych internauty i wykorzystywanie ich wbrew jego woli". Efekty mogą być bardzo bolesne - z kradzieżą środków finansowych z kont internetowych włącznie.

Co robić, gdy zorientujesz się, że Twoje dane wpadły w niepowołane ręce? Specjaliści z Bitdefendera przygotowali kilka porad dotyczących postępowania w przypadku utraty tożsamości cyfrowej. Oto one:

Potwierdź rodzaj informacji ujawnionych podczas naruszenia danych. Zabezpiecz wszystkie przejęte konta, zmieniając hasło i włączając uwierzytelnianie dwuskładnikowe, wszędzie tam gdzie to tylko możliwe. Sprawdź raport kredytowy i wyciągi z karty kredytowej. Zablokuj swój kredyt, aby uniemożliwić oszustom otwieranie nowych kont w Twoim imieniu – nie wpłynie to w żaden sposób na zdolność kredytową. Skontaktuj się z instytucjami finansowymi, w tym z bankiem i wystawcą karty kredytowej, aby zgłosić nieuczciwe lub podejrzane obciążenia. Zgłoś przestępstwa kradzieży tożsamości lokalnej policji.

Co istotne - nie spodziewaj się szybkich działań. Jak czytamy w poradniku Bitdefender: "cofnięcie szkód i odzyskanie tożsamości może potrwać do kilku miesięcy". Dlatego warto wybrać antywirusa, który będzie wyposażony w narzędzia do ochrony tożsamości online. Tutaj pomoże nasz ranking "Najlepszy antywirus dla Windows 10 i Windows 11".

Źródło: Bitdefender