Co robimy w ukryciu – kiedy sezon 5? Fabuła, data premiery i ciekawostki

Kolejne odcinki mockumentu o wampirach pojawiają się już na HBO Max, a my sprawdzamy, co dalej czeka bohaterów serialu. Czy dostaniemy 5 sezon Co robimy w ukryciu? Sprawdzamy wszystkie informacje na ten temat.

Spis treści

Co robimy w ukryciu – od filmu do serialu

Wszystko zaczęło się w roku 2015, kiedy duet mało znanych nowozelandzkich twórców postanowił zrealizować prześmiewczy film o wampirach pt. Co robimy w ukryciu. Jak na wypełniony dziwnym poczuciem humoru mockument produkcja odniosła spory sukces i okazała się dla Taiki Waititiego i Jemaine Clementa przepustką do dalszej kariery. Od tamtej pory Waititi zdążył wyreżyserować m.in. dwa filmy o Thorze, zagrać Hitlera i pirata, a także dostać Oscara za scenariusz do Jojo Rabbit. Clement poświęcił się bardziej aktorstwu, ale stworzył też serial na podstawie filmu z 2015 roku.

Serialowe Co robimy w ukryciu opowiada o nieco innych bohaterach niż wersja filmowa. Mamy tu do czynienia z nieco naiwnym Nandorem, lubieżnym Laszlo i jego żoną Nadją oraz z wampirem energetycznym Colinem. Wisienką na tym torcie jest Guillermo, człowiek i familiar Nandora, pełniący również rolę przewodnika po wampirycznym świecie. W ciągu 4 sezonów opowieść poważnie się rozwinęła, prowadząc widzów po zaskakujących meandrach wampirzego (nie)życia. Czy jednak na 4 sezonach się skończy?

Co robimy w ukryciu – sezon 5

Na szczęście nie! Decyzję o stworzeniu 5, a nawet 6 sezonu Co robimy w ukryciu podjęto jeszcze przed premierą sezonu 4.

Fly my creatures of the night. https://t.co/22eCaiwWJT — Jemaine Clement (@AJemaineClement) June 6, 2022

Skąd taki entuzjazm FX Network, firmy odpowiedzialnej za produkcję serialu? Jak na dość niszową produkcję Co robimy w ukryciu radzi sobie zadziwiająco dobrze, dorabiając się oddanej grupy fanów. Na Rotten Tomatoes serial ma 98% pozytywnych głosów od krytyków i 89% od widzów. Dwa pierwsze sezony doczekały się 10 nominacji do nagród Emmy, a sezon 3 – jednej. FX nie ma więc na razie żadnych powodów, by kasować serial.

Jak stwierdził Nick Grad, przewodniczący rady programowej FX Entertainment:

W naszych ulubionych wampirach ze Staten Island pozostało dużo życia i FX nie mógłby być bardziej podekscytowany zaangażowaniem się w dwa kolejne sezony tej fenomenalnej serii. Co robimy w ukryciu wyróżnia się na każdym poziomie: od genialnej obsady i zaskakujących występów gościnnych, po producentów, scenarzystów, reżyserów i ekipę (...)

Data premiery

Na razie nie wiadomo, kiedy pojawi się 5 sezon Co robimy w ukryciu i o czym będzie opowiadać. Więcej informacji na ten temat pojawi się zapewne po zakończeniu sezonu 4, który możecie oglądać na HBO Max.

