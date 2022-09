Co robimy w ukryciu sezon 4 – gdzie obejrzeć serial? Kiedy nowe odcinki?

Kolejna odsłona opowieści o wampirach szaleje w sieci, a my sprawdzamy, gdzie można obejrzeć Co robimy w ukryciu 4, ile odcinków ma nowy sezon i jak wygląda harmonogram ich premier.

Spis treści

Co robimy w ukryciu 4 – fabuła

Po wydarzeniach z poprzedniego sezonu i rozpadzie paczki, wszystko powoli wróci do normy i wampiry znów zamieszkają razem. Nadja powróci z Londynu, a jej związek z Laszlo rozgorzeje z nową siłą. Wampirzyca otworzy wymarzony klub nocny, a Laszlo będzie się starał wychować Colina. W tym czasie Nandor będzie kontynuował poszukiwania miłości życia. Jak zawsze pełen dobrych intencji Guillermo odnowi więzi ze swoją rodziną i po raz kolejny będzie musiał zadać sobie pytanie o swoją przyszłość.

Co robimy w ukryciu 4 – data premiery

Oryginalnie, 4 sezon serialu Jemaine Clementa na platformie HBO Max miał pojawić się 13 lipca 2022 roku. Tak się jednak nie stało i fani muszą przygotować się na trochę dłuższe oczekiwanie na kolejne przygody grupy nieporadnych wampirów i ich oddanego sługi. Według nowych informacji Co robimy w ukryciu 4 ma pojawić się dopiero 27 lipca 2022 roku – tego dnia HBO udostępni 1 i 2 odcinek sezonu. Kolejne odcinki będą ukazywały się co tydzień.

Co robimy w ukryciu 4 – odc. 1 i 2 już na HBO Max! [27.07.2022]

Odc. 1 Reunited

Minął rok od wydarzeń z poprzedniego sezonu. Laszlo samotnie wychowuje Chłopca – dziecko, które wyszło ze zwłok Colina Robinsona. Dawna rezydencja wampirów znajduje się w opłakanym stanie. Nadja nieoczekiwanie wraca z Londynu. Ze swojej podróży "Jedz, módl się, kochaj" powraca również Nandor. Guillermo ponownie zjawia się w domu wampirów, ale tym razem chce zająć się własnym życiem. Nadja postanawia otworzyć klub nocny.

Odc. 2 The Lamp

Nadja próbuje przerobić dawną siedzibę Rady Wampirów na klub, ale popada w konflikt z The Guide. Nandor desperacko szuka kandydatki na żonę – w końcu postanawia skorzystać z pomocy dżina. Laszlo pomaga Nadji rozwiązać problem uporu The Guide. Tymczasem Guillermo ponownie daje się wciągnąć w sprawy wampirów.

Co robimy w ukryciu 4 – odc. 3 już na HBO Max! [03.08.2022]

Odc. 3 The Grand Opening

Nadeszła wielka chwila – Nadja otwiera swój klub nocny! Zraszacze są pełne krwi, przed wejściem kłębi się tłum wampirów, a scena czeka na gwiazdę wieczoru – słynnego wampirzego rapera Richiego Sucka! Tymczasem Laszlo ma kłopoty wychowawcze z Colinem, początkującym fanem musicali i klocków LEGO. Z kolei Nandor planuje nietypowy zabieg przy pomocy przewrotnego dżina.

Co robimy w ukryciu 4 – odc. 4 już na HBO Max! [10.08.2022]

Odc. 4 The Night Market

Laszlo musi zmierzyć się z kolejnymi problemami w wychowaniu Colina, który teraz jest główną gwiazdą w klubie Nadji. Pracujące w lokalu zmory zakładają związek zawodowy. Aby uporać się z problemem, wampirzyca i jej przyjaciele wyruszają na Nocny Targ, na którym zbierają się nadnaturalne istoty. Guillermo zostaje zmuszony do udziału w walkach chowańców.

Co robimy w ukryciu 4 – odc. 5 już na HBO Max! [17.08.2022]

Odc. 5 Private School

Mały Colin wkracza w trudny wiek i wampirom coraz trudniej nad nim zapanować. Zapada decyzja o wysłaniu chłopca do szkoły. Wampiry i Guillermo muszą jednak najpierw przejść przez rozmowę z dyrektorem jednej ze szkół. Tymczasem Nandor przy pomocy dżina próbuje udoskonalić swój wygląd. Coraz więcej wiadomo o tajemnicy Guillermo.

Co robimy w ukryciu 4 – odc. 6 już na HBO Max! [24.08.2022]

Odc. 6 The Wedding

Zbliża się ślub Nandora. Wampir ma coraz więcej wątpliwości i coraz bardziej zadręcza Guillermo przygotowaniami do wymarzonej ceremonii. Powoli kończą mu się życzenia dżina. Nadja i The Guide postanawiają pomóc przemęczonemu chowańcowi. Na wystawną ceremonię zjeżdżają najważniejsze wampiry.

Co robimy w ukryciu 4 – odc. 7 już na HBO Max! [31.08.2022]

Odc. 7 Pine Barrens

Laszlo, Nandor i mały Colin zostają zaproszeni przez Seana na wypad za miasto. Nadja korzysta z okazji i wraz z żoną Nandora, The Guide i swoją lalką urządza babski wieczór. Tymczasem Guillermo jest przekonany, że został w domu całkiem sam i zaprasza na kolację całą swoją rodzinę.

Co robimy w ukryciu 4 – odc. 8 już na HBO Max! [07.09.2022]

Odc. 8 Go Flip Yourself

Wampiry trafiają do Go Flip Yourself – programu o metamorfozach domów. Prowadzący, bliźniaki Bran i Toby, roztaczają przed bohaterami wizję odremontowanej posiadłości i zabierają się do działania. Jednak ich pomysły nie wszystkim się podobają i remont napotyka na trudności. Tymczasem Nandor jest coraz bardziej zmęczony małżeństwem z Marwą.

Co robimy w ukryciu 4 – odc. 9 już na HBO Max! [14.09.2022]

Odc. 9 Freddie

Laszlo i mały Colin rezygnują z występów w klubie Nadji i wyruszają w trasę. Guillermo czeka na wyjątkowego gościa, jednak jak zwykle szyki psuje mu Nandor. Tymaczasem Nadja desperacko stara się znaleźć gwiazdę w zastępstwie małego Colina.

Daty premier kolejnych odcinków serialu:

Odc. 10 – 21 września

