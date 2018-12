Co rodzice powinni wiedzieć o Musical.ly?

Musical.ly jest dla dzieci rodzajem cyfrowej krainy czarów. Jeżeli chcą zostać twórcami filmów lub nagrań wideo, czy też piosenkarzami, może to być właściwe miejsce dla eksperymentów i rozwoju twórczych pasji przez kontakt z innymi kreatywnymi ludźmi. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej innej platformy mediów społecznościowych, otrzymane informacje zwrotne nie powinny być traktowane zbyt poważnie. Nie mogą też narzucać dziecku systemu wartości i źle wpływać na jego nastrój.

Musical.ly - co trzeba wiedzieć?

Musical.ly to darmowa aplikacja społecznościowa, która pozwala użytkownikom (nazywanym „musers”) tworzyć 15-sekundowe filmy wideo z muzyczną ścieżką dźwiękową. Filmy można udostępniać i komentować w ramach sieci uczestników. Filtry podobne do używanych na Instagramie, efekty specjalne oraz magiczna różdżka mają sprawić, że wszyscy będą wyglądać jak gwiazdy MTV. Fani serwisu Musical.ly udostępniają codziennie 13 milionów filmów, które przez społeczność oceniane są w kategoriach ‘fans’ i ‘hearts’. Musical.ly ma własną grupę najbardziej wpływowych użytkowników, a osoby znajdujące się u szczytu tej hierarchii („influencers”) pobierają opłaty sięgające 300 tys. dolarów za jeden sponsorowany post, zgodnie z Influencer Marketing Hub. 9 listopada 2017 roku Musical.ly zostało kupione przez Bytedance, które połączyło je ze swoja aplikacją - TikTok i od 2 sierpnia 2018 Musical.ly działa jako TikTok

Czy jest to odpowiednie dla dzieci?

Popularność aplikacji stale rośnie. Badanie Bitdefender „Teens and Online Threats” pokazuje, że 38% dzieci, z którymi przeprowadzono wywiady, już jej używa. Chociaż Musical.ly daje mnóstwo zabawy i jest pozornie nieszkodliwy, rodzice powinni mieć świadomość pewnych zagrożeń, jakie stwarza. Serwis adresowany jest do młodszych nastolatków. Alex Zhu, twórca aplikacji, wpadł na jej pomysł przyglądając się w pociągu grupie nastolatków z MountainView. „Połowa nastolatków słuchała muzyki, podczas gdy druga połowa robiła sobie selfie lub wideo, umieszczała je na stickerach, a następnie dzieliła się efektami z przyjaciółmi”. Wprawdzie teoretycznie użytkownicy Musical.ly muszą mieć ukończone 13 lat, to jednak bardzo łatwo jest założyć konto również młodszym dzieciom. W związku z tym rodzice muszą zachować czujność. Jednym z pojawiających się zagrożeń są niewłaściwe treści, na przykład piosenki propagujące imprezowanie, palenie, alkohol czy narkotyki; również nieodpowiednie dla małych dzieci ruchy taneczne.

Rodzice muszą wiedzieć, jak bardzo ich dzieci determinuje chęć zdobycia popularności w grupie rówieśników, jak sobie radzą z ich presją i potrzebą zdobywania coraz większej popularności. Innym niebezpieczeństwem jest Live.ly, ostatnio zintegrowana z Musical.ly aplikacja do transmisji na żywo. Daje ona użytkownikom możliwość strumieniowego przesyłania filmów wideo; jej atrakcyjność i łatwość użycia mogą prowadzić do zaniedbania zasad bezpieczeństwa, np. niezamierzonej zamiany danych osobowych. Wielu młodych użytkowników może nie wiedzieć, co powinni lub nie powinni publikować w mediach społecznościowych lub jak reagować na prośby nieznajomych o dane osobowe, zdjęcia lub filmy wideo. Sprawa ostatnia, ale nie mniej ważna. Podobnie jak w przypadku innych platform mediów społecznościowych, tak i tu pojawiają się cyberprzestępcy, trolle i hejterzy.

Jak chronić dzieci na Musical.ly?

Musical.ly daje dobrą zabawę, rozwija też kreatywność dziecka. Ale zanim rodzice zaakceptują tę formę rozrywki, powinni wiedzieć, jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Dariusz Woźniak, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken przypomina, że dbanie o bezpieczeństwo dzieci obejmuje: