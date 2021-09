Co się dzieje przez minutę w internecie?

Minuta, czyli 60 sekund, to dla wielu spraw morze czasu - jak pokazują to najnowsze statystyki, w jej trakcie dzieje się mnóstwo rzeczy. I to wszędzie.

Dla internetu 60 sekund to czas, w którym petabajty danych przepływają po łączach - pliki są pobierane, wiadomości wysyłane i odbierane, a filmy i muzyka streamowane. No dobrze, ale ile osób w ciągu minuty siedzi na YouTube? Ile korzysta z TikToka albo Facebooka? Firma analityczna Domo postanowiła to zbadać i opublikowała infografikę Data Never Sleeps. Jest to jej dziewiąte zestawienie tego typu i pokazuje kilka ciekawych informacji, w tym to, że dostęp do internetu ma obecnie ponad 5,2 mld osób. Dzięki temu w ciągu minuty na Instagramie użytkownicy udostępniają 65 000 zdjęć, a wyszukiwarka Google jest używana 5,7 mln razy. Na wspomniany YouTube co minutę oglądanych jest 640 tysięcy klipów, a z Teams korzysta 100 tysięcy osób.

Jak możemy wyczytać, w 2021 roku przepłynęło przez internet 79 zettabajtów danych. Ile to jeden zettabajt? Jak podpowiada Wikipedia: tryliard (10 do 21) bajtów. Za dużo, aby człowiek mógł to sobie wyobrazić. Poniższa grafika tworzy nam ciekawą panoramę cyfrowego świata, a warto połączyć ją z innym raportem - o najbardziej znienawidzonych markach - aby obraz ten był pełniejszy.

