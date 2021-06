Co się stanie z Carrefourem?

Polskim Carrefourem mogą interesować się fundusze restrukturyzacyjne. Szef grupy Carrefour Alexandre Bompard wystawia na sprzedaż także sieć na Tajwanie.

Okazuje się, że rynek konsumencki w Polsce nie jest tak istotny dla francuskiego giganta. Dyrektor generalny Carrefoura, Alexandre Bompard od kilku miesięcy jest w trakcie sprzedaży swoich spółek w Polsce i na Tajwanie. Francuski magazyn Challenges ujawnił, że do audytu krajowych oddziałów została wynajęta firma KPMG. Wczoraj Carrefour potwierdził informację słowami:

[Rozważamy] możliwość konsolidacji, zbycia lub przejęcia zagranicznych spółek zależnych.

To szokująca informacja, zważywszy na to, że francuska sieć ma w naszym kraju aż 947 obiektów handlowych oraz sklep internetowy. Z pewnością może to wzbudzić niepokój wśród pracowników. Niestety mimo tego znajduje się na końcu listy dużych sieci hipermarketowych w Polsce, zaraz obok Auchan i E.Leclerc. Przypomnijmy, że już jeden z gigantów - Tesco, wycofał się jakiś czas temu z polskiego rynku, sprzedając 301 sklepów właścicielom sklepów Netto.

Prawdopodobna sprzedaż aktywów Carrefoura innym sieciom handlowym w Polsce może okazać się jednak wyjątkowo trudna. Podejrzewamy, że to fundusze inwestycje specjalizujące się w restrukturyzacji będą najbardziej zainteresowane przejęciem aktywów. Pojawiły się również przecieki dotyczące kanadyjskiego dystrybutora wychodzącego z propozycją przejęcia sieci. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pewnością będzie zwracał uwagę na wielkość nabywcy. Przyszłość popularnego hipermarketu jest teraz niepewna.

Źródło: challenges.fr, wiadomoscihandlowe.pl