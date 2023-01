Co specjalnego przygotowała dla nas seria Redmi Note 12? Sprawdzamy możliwości każdego modelu

Seria Redmi Note to jedne z najbardziej popularnych telefonów od Xiaomi, które świetnie łączą w sobie mocne podzespoły i niezłe ceny. W tym artykule sprawdzamy najciekawsze cechy każdego telefonu z serii Redmi Note 12.

Najnowsze telefony z serii Redmi Note mogą rzucić na kolana konkurencję. Każdy z aż pięciu przygotowanych przez chińskiego giganta wariantów oferuje interesujące podzespoły i świetne ceny, dzięki czemu są to niesamowicie opłacalne propozycje dla każdego, kto poszukuje telefonu z budżetowej lub średniej półki.

Jednakże przez aż tak rozległy katalog produktów łatwo pogubić się w specyfikacjach poszczególnych modeli. Ze względu na to przygotowaliśmy to porównanie, w którym sprawdzamy, czym konkretnie wyróżnia się każdy z wariantów Redmi Note'a 12.

Już w tym artykule pisaliśmy o spodziewanej dacie premiery oraz pełnej specyfikacji każdego z tych telefonów, zapraszamy więc do odwiedzenia tego tekstu w celu poznania wszystkich szczegółów dotyczących nowych smartfonów Xiaomi. Poniżej zobaczycie, co szczególnego przyniesie ze sobą każdy z wariantów Note'a 12.

Redmi Note 12

Fot. Xiaomi/GsmArena

Redmi Note 12 to najtańszy przedstawiciel rodziny, jednak nie oznacza to, że nie reprezentuje sobą nic ciekawego. Oczywiście pierwsze skrzypce gra tu ekran - piękny panel OLED o rozdzielczości FullHD i przekątnej 6,67 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Co więcej dostaniemy też aparat 48 MP oraz nowy Snapdragon 4 Gen 1, który będzie mógł być połączony z 4/6/8 GB RAMu i 128/256 GB pamięci wewnętrznej.

Za taki zestaw będziemy musieli zapłacić około 800 zł.

Redmi Note 12 Pro

Fot. Xiaomi/GsmArena

Pierwsza wersja Pro Redmi Note'a 12 daje nam sporo więcej możliwości niż jej "zwykły" odpowiednik. Po pierwsze zapewnia lepszy procesor - MediaTek Dimensity 1080. Do tego dostajemy jeszcze aparat 50 MP Sony IMX766 wyposażony w OIS, a także jeszcze lepszą kamerkę do selfie. Bateria będzie taż ładowana szybciej niż u mniejszego brata - z mocą do 67 W.

Za Redmi Note 12 Pro zapłacimy około 1100 zł.

Redmi Note 12 Pro+

Fot. Xiaomi/GsmArena

Wariant Pro+ Redmi Note'a 12 to prawie najwyższa półka w tej serii. Przynosi ona kolejne kilka ulepszeń, jednak zdecydowanie najważniejszym jest zastosowanie przełomowej matrycy aparatu Samsung ISOCELL HPX o rozdzielczości 200 MP. Aparat ten umożliwi łączenie nawet 16 pikseli w jeden, co przyczyni się do świetnych osiągów kamery w gorszym świetle.

Warto też wspomnieć o ładowaniu, które w tym modelu po raz kolejny będzie jeszcze szybsze. Dzięki dołączonej ładowarce ogniwo naładujemy z mocą dochodzącą nawet do 120 W.

Za taki zestaw w Redmi Note 12 Pro+ zapłacimy około 1450 zł.

Redmi Note 12 Explorer Edition

Fot. Xiaomi/GSMArena

Najwyższej w hierarchii rodziny Redmi Note 12 stoi Explorer Edition. Różnice pomiędzy tym modelem a poprzednim Pro+ są dwie i obie zaskakują.

Po pierwsze bateria Explorer Edition jest... mniejsza. Z 5000 mAh u poprzednika została ona zmniejszona do 4300 mAh. Jednakże stało się tak w imię innowacji, którą Xiaomi wprowadziło w tym smartfonie na polu ładowania. Otóż jest to najszybciej ładujący się telefon aktualnie w sprzedaży, którego moc ładowania dochodzi aż do 210 W! Dzięki temu zaledwie kilka minut wystarczy, aby do pełna uzupełnić ogniwa w tym smartfonie.

Za tak mocny i niesamowicie szybko ładujący się sprzęt zapłacimy już od około 1550 zł.

Redmi Note 12 Speed Edition

Fot. Xiaomi/GSMArena

Ostatnim przedstawicielem rodziny Note 12 - przynajmniej na tę chwilę - jest Redmi Note 12 Speed Edition. Jest on porównywalny do wersji Pro, jednak z kilkoma ważnymi zmianami. Najistotniejszą bez wątpienia jest inny procesor - Snapdragon 778G zamiast MediaTeka Dimensity 1080. Ta zmiana powinna zapewnić lepsze osiągi w grach tego telefonu, może to więc być świetny wybór dla zapalonych gamerów. Swoje miejsce znalazł też tutaj aparat 108 MP.

Warto też wspomnieć o systemie. Jako że Speed Edition wyszedł na rynek chiński trochę później niż pozostałe modele, jest on jako jedyny oferowany z fabrycznie zainstalowanym Androidem 13 i nakładką MIUI 14. Pozostałe modele dostaniemy jeszcze z Androidem 12 i MIUI 13.

Za ten "szybki" wariant Redmi Note'a 12 zapłacimy około 1100 zł.