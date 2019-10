Co sprawia, że Ryzen Surface Edition z Surface Laptop 3 jest wyjątkowy?

AMD przewiduje, że w przyszłości więcej Surface'ów będzie posiadać procesor Ryzen.

Microsoft zaprezentował 15 calową wersję Surface Laptop 3, która posiada niestandardowy procesor AMD Ryzen. Urządzenie to było jedną z największych niespodzianek, jakie zobaczyliśmy podczas prezentacji tegorocznej linii urządzeń od giganta z Redmond.

Źródło: Microsoft

Laptop został zaprezentowany prawie dwa tygodnie temu, a nadal nie posiadamy dokładnych informacji na temat procesora Ryzen Surface Edition. Chociaż chip jest trudno dostępny redaktorzy amerykańskiego PCWorld mieli okazje porozmawiać z pracownikami AMD o układzie, który został zamontowany w obudowie nowego Surface Laptopa 3 oraz o przyszłości AMD w kontekście urządzeń Microsoft'u.

AMD w 2019 roku znacząco zwiększyło swoją konkurencyjność, czego efektem jest między innymi nowy komputer Microsoftu z Ryzen'em. Firma jest bardzo zadowolona z tego produktu, ale jednocześnie nadal ma problemy wizerunkowe, a na rynku dostępne są głównie tanie konstrukcje z układami Ryzen.

Wiceprezydent AMD Jack Huynh powiedział redaktorom PCWorld, że nowy Surface Laptop jest kulminacją dwuletniej współpracy pomiędzy Microsoftem, a AMD, która powstała dzięki konsoli Xbox. Zaangażowanie obu stron doprowadziło do znacznego zoptymalizowania usług Microsoftu takich, jak Windows, Office i Skype dla komputerów z układami AMD i premierą Surface Laptopa 3 z procesorem Ryzen Surface Edition.

Sam układ może wyglądać bardzo znajomo, ale dopisek "Surface Edition" wzbudza ciekawość wielu internautów.

Źródło: reddit

Zdjęcie procesora Microsoft Surface Edition Ryzen 7 3780U pojawiło się wkrótce po premierze nowego komputera. Jest to czterordzeniowy procesor zbudowany w oparciu o 12 nm proces technologiczny, który do pomocy ma do 11 jednostek obliczeniowych.

Wewnątrz komputera Surface Laptop 3 z 15 calowym wyświetlaczem znajduje się czterordzeniowy APU wykorzystujący rdzenie Zen+ od AMD. Całość obsługuje wielowątkowość, dzięki której procesor posiada osiem wątków. Mimo, iż model wykorzystuje numeracje z serii 3000 zbudowany jest w nieco starszym 12 nm procesie technologicznym.

Względem standardowego procesora Ryzen 7 3700U jedyną zauważalną różnicą jest dodatkowa jednostka obliczeniowa karty graficznej Radeon Vega - Ryzen 7 3780U posiada 11 jednostek obliczeniowych zamiast 10.

Tańsze konfiguracje komputera Surface Laptop 3 15" wyposażone zostały w układ Ryzen 5 3580U, który zamiast 11 posiada 9 jednostek obliczeniowych. AMD nie podało dokładnych prędkości zegara, ale Tom's Hardware dotarł do informacji, które potwierdzają, że układy posiadają takie same częstotliwości taktowania, jak zwykłe procesory Ryzen 5 i Ryzen 7. Oznacza to, że Ryzen 7 3780U pracuje w zakresie od 2,3 GHz do 4 GHz, a model Ryzen 5 3580U w zakresie od 2,1 GHz do 3,7 GHz. Oba układy cechują się niskim zapotrzebowaniem na energię i 15 W TDP.

Wszyscy użytkownicy, którzy myślą, że procesory z dopiskiem Surface Edition są tylko Ryzen'ami 5 i 7 z dodatkową jednostką graficzną według AMD są w błędzie.

Co sprawia, że nowe układy są wyjątkowe?

W ramach współpracy przy projektowaniu Surface Laptop 3 firmy AMD i Microsoft ściśle współpracowały przy tworzeniu oprogramowania układowego i oprogramowania procesora. Pracownicy AMD mówią, że firmware układu został zasadniczo i gruntownie "przebudowany" na potrzeby Surface Laptop 3.

Najbardziej oczywistą cechą tego rozwiązania jest możliwość otrzymywania wszystkich aktualizacji bezpośrednio przez Windows Update. Do takiego rozwiązania przyzwyczajeni są posiadacze starszych Surface'ów.

Co ważniejsze, pracownicy AMD zdradzili, że 15 calowy Surface Laptop 3 posiada algorytmy predykcyjne i oraz możliwość zwiększenia taktowania ponad to osiągane przez Ryzen 7 3700U. Procesor "uczy się" zachowań systemu oraz użytkownika i może stwierdzić czy potrzebna jest wysoka wydajność czy większa energooszczędność.

Źródło: Microsoft

Wszystko to brzmi jak "Dynamic Tuning 2.0 with Machine Learning" od Intel'a. Funkcja dynamicznego strojenia drugiej generacji została wprowadzona razem z procesorami Ice Lake dziesiątej generacji i próbuje poprawić wydajność komputera dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego.

AMD nie określiło dokładnie, jak działać ma ta funkcja. Nie przedstawiono również żadnych przykładowych algorytmów. producent oficjalnie informuje, że nowe Surface Laptop 3 są "dwa razy szybsze" od poprzedniego modelu, który oparty był jedynie na układach ósmej generacji (Whiskey Lake) od Intel'a. Microsoft sprzedaje również 15 calowego Surface Laptopa 3 dla biznesu z najnowszymi 10 nm procesorami Intel'a.

Pracownicy AMD powiedzieli, że oczekują wzrostu wydajności podczas normalnego, codziennego użytkowania. Nie powinniśmy oczekiwać poprawy wydajności szczytowej.

Wszystkie działania, jakie zostały podjęte przez AMD i Microsoft mają również na celu wydłużyć czas pracy urządzenia na pojedynczym ładowaniu. Ten element od zawsze był słabą stroną układów od AMD, ale teraz firma wydaje się być autentycznie dumna z najnowszego procesora. Dzięki ścisłemu powiązaniu systemu operacyjnego z procesorem, całość powinna zapewnić lepszą wydajność energetyczna, niż konkurencyjne konstrukcje oparte na procesorach Ryzen 3000.

Microsoft na oficjalnej prezentacji powiedział jedynie, że oczekuje 11,5 godzinnej żywotności baterii. Co ciekawe gigant nie twierdzi, że żywotność baterii jest lepsza w porównaniu do korporacyjnej wersji z procesorami Intela.

AMD skupiło się także na obsłudze pióra Surface. Kontroler znajduje się bezpośrednio w procesorze Ryzen, dzięki czemu możliwe było osiągnięcie niskich opóźnień.

AMD i Microsoft w przyszłości

Redaktorzy PCWorld zapytali przedstawicieli AMD czy Surface Laptop 3 będzie jedynym urządzeniem Microsoftu z układami czerwonych. Huynh powiedział jedynie, aby na bieżąco śledzić najnowsze doniesienia w mediach.

Widać, że AMD pokłada dużą nadzieję we współpracy z firmą Microsoft i zamierza dalej ją kontynuować.