Co ten Amazon wyprawia! Wojna o Pierścienie Władzy

Pierścienie Władzy to jedna z najważniejszych serialowych premier tego roku. W szranki z produkcją Amazona stanąć może tylko Ród Smoka od HBO – bez wątpienia obie opowieści będą ze sobą nieustannie porównywane. Starcie tych gigantów będzie warte uwagi, na razie jednak w fanowskiej przestrzeni toczy się inny bój. Brace yourself – politics is coming!

Spis treści

Mimo że Pierścienie Władzy swoją premierę mają dopiero 2 września, w sieci już roi się od oburzonych wypowiedzi, gniewnych filmików i złowieszczych przepowiedni pod adresem serialu. Co bardziej buntowniczy fani Tolkiena deklarują, że na Pierścienie Władzy nawet nie spojrzą. Z drugiej strony nie brak zarzutów o rasizm, mizoginię, narzekactwo i geekowski fanatyzm. O co w tym wszystkim chodzi?

Amazon wprowadza się do Śródziemia

Linia frontu przebiega głównie między zagorzałymi fanami twórczości J.R.R. Tolkiena a Amazon Prime Video odpowiedzialnym za stworzenie Pierścieni Władzy. Gdy w 2017 roku medialny gigant kupił prawa do Władcy Pierścieni, reakcje były zróżnicowane – część osób zwracała uwagę, że Amazon ma kapitał potrzebny do realizacji tak wymagających opowieści, inny wieszczyli, że Prime Video przerobi świat Tolkiena na nieoglądalną papkę. Te ponure wizje były poniekąd uzasadnione: kilka lat wcześniej światło dzienne ujrzał przecież Hobbit Petera Jacksona – rozbuchany, kiczowaty twór, który niemal kompletnie zaprzepaścił założenia literackiego pierwowzoru.

Zobacz również:

Fani na ogół nie ufają twórcom filmowym i alergicznie reagują na wprowadzane przez nich zmiany. Może się to wydać absurdalne, jednak zaangażowanie w ulubiony świat siłą rzeczy owocuje silnym związkiem emocjonalnym – a obiekty uczuć postrzega się przecież jako idealne. Doskonale pamiętam rozgoryczenie, które na seansie Kamienia Filozoficznego przeżyłam jako 9-latka: zmian była cała masa, a świat magii wyglądał zupełne inaczej, niż sobie wyobrażałam. Z kina wyszłam więc z poczuciem zdrady. Jednak choć po latach wciąż uważam adaptacje Harry'ego Pottera za kiepskie filmy, rozumiem już, że w ekranizacjach zmiany są nieuniknione.

fot. Amazon Studios

Część z nich wynika z tego, że literatura i kino/serial przemawiają innymi językami i pewnych rzeczy nie da się przekazać dokładnie w ten sam sposób. Inne zaś podyktowane są specyficzną wizją twórcy, który chce na przykład dokonać artystycznego eksperymentu. Jeszcze inne wynikają z przemian społecznych. Każdą zmianę należy jednak rozpatrywać indywidualnie i to w kontekście całego utworu – zmiany nie zawsze są sensowne, ale mogą być też wartościowe lub co najmniej ciekawe. Na fanów Śródziemia sam pomysł odstępstw działa jednak jak płachta na byka. Co ich tak wkurza?

Profanacja Tolkiena?

Z jednej strony chodzi po prostu o wspomniane przywiązanie do uniwersum. Twórczość Tolkiena wyjątkowo sprzyja pewnemu fanatyzmowi – angielski pisarz swój świat rozwijał bowiem z żelazną konsekwencją, drobiazgowo opisując jego historię, geografię, mitologię i genealogię. Wynikało to z głębokiej niezgody na traktowanie fantasy w kategoriach bajek dla dzieci, ale też z przekonania, że by świat fantastyczny był wiarygodny, musi być opisany jak świat realny. Uniwersum Tolkiena jest więc projektem totalnym – zachwycającym, ale stanowiącym wielkie wyzwanie dla twórców filmowych.

W przypadku Pierścieni Władzy fani dodatkowo mają prawo się martwić z powodu specyficznej sytuacji, do której doprowadził sam Amazon. Otóż akcja serialu ma rozgrywać się pod koniec Drugiej Ery, która nie została przez Tolkiena szczególnie dokładnie opisana. Co gorsza, większość informacji na jej temat znajduje się w Silmarillionie, do którego Amazon nie posiada praw. Okazuje się więc, że Pierścienie Władzy powstają na podstawie Dodatków wydanych wraz z Powrotem Króla. Dodatki zawierają opisy epok poprzedzających Wojnę o Pierścień – mogą one być jednak zbyt zwięzłe, by oprzeć na nich cały serial. Oznacza to, że twórcy Pierścieni Władzy muszą dodać sporo od siebie. Takie fanfiction może się źle skończyć – najlepszym na to dowodem jest katastrofalny Wiedźmin Netflixa.

fot. Amazon Studios

Wraz z nowymi informacjami o serialu pojawiały się kolejne zarzuty pod adresem Amazona. Komuś nie zgadzała się zbroja Galadrieli. Komuś w ogóle nie zgadzała się Galadriela w zbroi (po prawdzie też wolę Galadrielę-czarodziejkę, ale pożyjemy, zobaczymy). Ktoś inny narzekał, że w serialu pojawią się żeńscy Orkowie (dla ścisłości: Tolkien dość mgliście opisywał powstanie tych istot i nigdzie nie zaznaczył, że były tylko płci męskiej). Ktoś pomstował, że kobiety krasnoludów powinny mieć brody. Ktoś inny upierał się, że wcale nie. Prawdziwa burza wybuchła jednak wraz z opublikowaniem plakatów postaci, gdy okazało się, że twórcy zdecydowali się na casting zróżnicowany rasowo.

Wojny kulturowe

Nie da się ukryć, że opowieści Tolkiena są bardzo "białe" – inspiracją dla pisarza były przecież głównie średniowieczne brytyjskie legendy i nordyckie sagi. Oczywiście ma w tym nic złego – pisarz miał pełne prawo osadzić swoją opowieść w takim pejzażu kulturowym, jaki go najbardziej interesował. Sprawa nie jest jednak tak łatwa w przypadku filmowej czy serialowej adaptacji. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat twórcy popkultury zaczęli zdawać sobie sprawę, że ich odbiorcami nie są jedynie biali, heteroseksualni mężczyźni z klasy średniej – do głosu doszły wreszcie grupy przez całe wieki spychane na margines. Siłą rzeczy w kinie i telewizji możemy więc zobaczyć sporo produkcji o tematyce feministycznej i queerowej, zwiększa się też liczba aktorów czarnych, pochodzących z Ameryki Południowej czy z Azji. Ku zgrozie niektórych fanów Tolkiena, trend ten dotknął również Pierścienie Władzy.

Czarny elf i krasnoludka podzielili widzów. Z jednej strony pojawiły się zarzuty o profanację dziedzictwa Tolkiena i upolitycznianie serialu. Z drugiej strony dało się słyszeń pochwały za poszerzenie tolkienowskiego świata i dostosowywanie go do współczesnej publiczności. Showrunnerzy bronili swojej wizji, a sam Jeff Bezos zapewnił, że serial powstaje nie ze względu na pieniądze, ale "społeczną odpowiedzialność".

fot. Amazon Studios

Awantura wokół Pierścieni Władzy jest groteskowa, ale jest też znakiem czasów. Naprzeciwko siebie stanęły dwa wrogie obozy. Z jednej strony mamy konserwatywnych fanów, chętnie tropiących odstępstwa od pierwowzoru, niechętnie za to nastawionych do faktu, że odbiorcami popkultury są nie tylko biali mężczyźni. Dla tej grupy cokolwiek Amazon nie zaproponuje, będzie złe i głupie. Drugie plemię to entuzjaści inkluzywności, których sam fakt zróżnicowanej obsady raduje tak bardzo, że są gotowi zamknąć oczy na wszelkie wady produkcji. Oczywiście jest też cała masa ludzi, których to wszystko nie obchodzi i chcą po prostu obejrzeć jakiś serial.

Drzewo opowieści w popkulturowym ogrodzie

W takiej atmosferze merytoryczna ocena serialu staje się właściwie niemożliwa. Trudno będzie skrytykować lub pochwalić Pierścienie Władzy nie narażając się na złośliwą łatkę. Oczywiście od polityki nie uciekniemy – choć zarówno fani Tolkiena, jak i twórcy deklarują, że serial powinien być od niej wolny. Postulat apolitycznej sztuki jest dość naiwny, bo żadna sztuka nie powstaje w próżni. Oczywiście wprowadzając kolorowych aktorów, Amazon planuje doskonale zarobić. Bezos może ile wlezie opowiadać o odpowiedzialności związanej z serialem, ale nie zmieni to faktu, że inkluzywność i społeczna rewolucja kapitalizują się znakomicie. Nie miejmy złudzeń – szaf Amazona nie raz udowodnił, gdzie miał społeczną odpowiedzialność, gdy mu się po prostu nie opłacała.

Czy uważam, że zróżnicowany rasowo casting to czyste zło? Nie, bo rozumiem potrzebę reprezentacji u grup społecznych zmagających się z dyskryminacją. Osobiście nie mam nic przeciwko rodowi czarnych elfów czy krasnoludów pod warunkiem, że zostanie wprowadzony w sposób zgodny z prawidłami uniwersum. Od twórców serialu oczekuję takiej budowy serialowego świata, która sprawi, że bohaterowie będą wiarygodni, a ich pojawienie się naturalne. Jak napisał sam Tolkien: Każdy (...) potrafi powiedzieć „zielone słońce”. Wielu jest w stanie je sobie wyobrazić lub narysować. [...] Aby stworzyć wtórny świat, w którym zielone słońce byłoby do przyjęcia (...) potrzeba nie tylko wysiłku myśli, ale nade wszystko szczególnych zdolności, owego daru elfów.

fot. Amazon Studios

Dla filmu czy serialu i tak kluczowe znaczenie ma to, jak dany element sprawdza się w opowieści. Wiedźmin od Netflixa jest fatalny nie ze względu na kolor skóry bohaterów, ale z powodu idiotycznego scenariusza, słabego aktorstwa, kiepskich kostiumów i braku spójnej wizji. Inkluzywny casting świetnie za to wypadł w Rodzie Smoka, gdzie czarny Corlys Velaryon bardzo sensownie funkcjonuje w kontekście całego uniwersum.

Czy Tolkienowi spodobałyby się Pierścienie Władzy? Pewnie nie, ale mam przeczucie, że nie przypadłaby mu do gustu żadna adaptacja jego twórczości. Nie zależało mu na nich – komercja była mu tak obca, jak to tylko możliwe. Był też człowiekiem wychowanym w zupełnie innej epoce i purystą przywiązanym do detali. W jego mniemaniu nawet najbardziej fantastyczna opowieść musiała zachować wewnętrzną spójność. Dla mnie szacunek do twórczości pisarza nie polega więc na odwzorowywaniu jego świata 1:1, ale na zachowaniu ducha opowieści i owej żelaznej konsekwencji, dzięki której można uwierzyć, że to, co fantastyczne jest realne.

Z oceną Pierścieni Władzy warto zaś wstrzymać się przynajmniej do chwili obejrzenia dwóch pierwszych odcinków.

Zobacz także: Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - obsada, premiera, zwiastun, gdzie oglądać. Wszystko, co wiemy o serialu Amazona