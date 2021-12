Co warto obejrzeć na Amazon Prime Video? Najlepsze filmy i seriale 2021

W związku z premierą usługi Amazon Prime w Polsce przygotowaliśmy listę najlepszych filmów i seriali do obejrzenia na platformie! Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Dziś w Polsce pojawiła się kolejna konkurencyjna platforma VOD, a mowa o Amazon Prime Video. W szerokiej bibliotece filmów i seriali użytkownicy znajdą nie tylko hity ostatnich lat, które nie są dostępne nigdzie indziej, ale także szereg produkcji oryginalnych. W związku z premierą postanowiliśmy wyłonić najlepsze z nich i przedstawić w formie rankingu. Sprawdź, co naprawdę nie może Cię ominąć! Zobacz także Najlepsze horrory do obejrzenia na Amazon Prime Video.

fot. Amazon Prime Video

Warto tutaj nadmienić, że Amazon przygotował wyjątkową ofertę dla polskich użytkowników. Mowa o 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym, po którym użytkownik ma opcję wykupić roczny abonament za 49 zł, co daje około 4 zł miesięcznie. W ramach subskrypcji pojawia się dostęp do Amazon Prime Video, Amazon Prime Gaming oraz możliwość korzystania z darmowej dostawy na Amazon.pl.

Biuro

twórca Greg Daniels

The Office to amerykański serial komediowy udający dokumentalny, który zdobył ogromną popularność na całym świecie — w tym również w Polsce. Składa się on z 9 sezonów, które były publikowane w latach 2005-2013. Fabuła opowiada o rozmaitych problemach dnia codziennego pracowników biura firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton w Pensylwanii. W rolach głównych pojawili się: Steve Carell (Michael Scott), Rainn Wilson (Dwight K. Schrute), John Krasinski (Jim Halpert), Jenna Fisher (Pam Beesly), B.J. Novak (Ryan Howard), Ed Helms (Andy Bernard). Produkcja według ocen użytkowników serwisu Filmweb znajduje się na 7 miejscu rankingu najlepszych seriali świata.

Bosch

reż. Michael Connelly, Eric Ellis Overmyer

Bosh w reżyserii Michaela Connelly oraz Erica Ellisa Overmyera to tytuł, który z pewnością spodoba się fanom dramatów i kryminałów. Serial składa się z 7 sezonów, za które powstały na podstawie powieści “Betonowa blondynka” oraz “Cmentarzysko” autorstwa Michaela Connelly. Fabuła opowiada o Harrym, detektywie pracującym w wydziale zabójstw policji w Los Angeles. Równocześnie prowadzi on śledztwo w sprawie morderstwa trzynastoletniego chłopca oraz zmaga się z własnym procesem. W rolach głównych: Titus Welliver, Troy Evans, Scott Klace, Amy Aquino oraz Jamie Hector.

The Grand Tour

Następną propozycją jest brytyjski program motoryzacyjny produkowany na zlecenie Amazon, obok którego nie da się przejść obojętnie. Dzieje się to za sprawą niebanalnego humoru prowadzących, którymi są: Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz James May. Warto tutaj nadmienić, że nie jest to pierwszy program prowadzony przez tę trójkę. Po raz pierwszy współpracowali podczas tworzenia “Top Gear” na zlecenia stacji BBC do czasu bójki jednego z nich z producentem.

Star Trek: Lower Decks

reż. Mike McMahan

Star Trek: Lower Decks to dziewiąta seria Star Trek, która została wydana jako część rozszerzenia uniwersum. Ten serial animowany w reżyserii Mike’a McMahana kierowany jest wyłącznie do dorosłych widzów. Akcja toczy się w roku 2380, kiedy to Ziemia jest częścią Zjednoczonej Federacji Planet. Chorąży Mariner, Boimler, Rutherford i Tendi muszą nadążać za swoimi obowiązkami i życiem towarzyskim, podczas gdy statkiem wstrząsają wszelkiego rodzaju anomalie.

The Boys

Eric Kripke, Evan Goldberg

Nie można nie wspomnieć o serialu The Boys stworzonym przez Erica Kripke oraz Evana Goldberga, który umieści się na 3 miejscu najlepszych produkcji Amazona. Jest to tytuł łączący w sobie cechy dramatu, akcji oraz science fiction. Fabuła opowiada o świecie, w którym to superbohaterowie cieszą się ogromną sławą. Każdy, nawet najmniejszy ich błąd jest tuszowany przez zespół zatrudnionych ludzi. Taka kolej rzeczy nie pasuje czterem samozwańczym obrońcom sprawiedliwości, którzy decydują się jej przeciwstawić. Niestety, przez to znajdują się w niebezpieczeństwie.

Wspaniała pani Maisel

reż. Amy Sherman-Palladino

Czas na propozycję, którą muszą obejrzeć fani dramatów. Mowa o trzysezonowym tytule Wspaniała pani Maisel wyreżyserowanym przez Amy Sherman-Palladino. Akcja toczy się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Fabuła opowiada o tytułowej bohaterce, która postanawia rozpocząć karierę jako komik sceniczny w świecie zdominowanym przez mężczyzn. W roli głównej obsadzono niezwykle utalentowaną Rachel Brosnahan, która występowała już w takich produkcjach jak: Żona idealna, Czarna lista czy Orange Is the New Black.

Fleabag

reż. Phoebe Waller-Bridge

Fleabag w reżyserii Phoebe Waller-Bridge to dwusezonowa komedia, która zdobyła znaczące uznanie użytkowników Amazona. Fabuła opowiada o tytułowej Fleabag, która próbuje ułożyć sobie życie od nowa po niedawno przeżytej tragedii. Ten serial to istny festiwal wyznań młodej kobiety na przemian śmiesznych i rozdzielających serce. Na wielkim ekranie pojawiają się: Phoebe Waller-Bridge (Broadchurch), Andrew Scott (Sherlock), Olivia Colman (The Crown), Sian Clifford oraz Brett Gelman (Stranger Things).

Dobry omen

twórca Neil Gaiman

Scenariusz do komedii Dobry omen został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Neila Gaimana i Terry’ego Pratchetta. Akcja serialu toczy się w Dniu Apokalipsy przewidzianym przez jasnowidzkę Agnes Nutter. Nic więc dziwnego, że na świecie panuje chaos. W tym czasie Crowley (agent piekła) i Aziraphale (anioł) łączą siły, aby powstrzymać czterech Jeźdźców Apokalipsy i Antychrysta. W rolach głównych: Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm oraz Sam Taylor Buck.

Człowiek z wysokiego zamku

twórca Frank Spotnitz

Jedną z ciekawszych propozycji Amazona jest Człowiek z wysokiego zamku wyreżyserowany przez Franka Spotnitza. Czterosezonowy serial jest adaptacją powieści o tym samym tytule autorstwa Erica Ellisa Overmyera. Fabuła opowiada alternatywną wersję historii Ameryki Północnej, gdyby II wojnę światową wygrała III Rzesza oraz Cesarstwo Japonii. Na wielkim ekranie pojawiają się: Rufus Sewell (Wiktoria, Tristan i Izolda), Cary-Hiroyuki Tagawa (Little Boy, Mortal Kombat), Joel De La Fuente (Hemlock Grove), Brennan Brown (Focus), Chelah Horsdal (Głos serca).

Amerykańscy Bogowie

twórcy Bryan Fuller, Michael Green

Naszą listę zamyka amerykański, trzysezonowy serial utrzymany w klimacie fantasy. Mowa o tytule Amerykańscy Bogowie stworzony we współpracy Bryana Fullera oraz Michaela Greena. Co ciekawe, powstał on na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Neila Gaimana, podobnie jak wyżej wymieniony Dobry omen. Fabuła opowiada historię Cienia, który wychodzi z więzienia. Niestety, jego życie na wolności wygląda inaczej, niż sobie to wyobrażał. Wszystko się zmienia w momencie, gdy na jego drodze staje tajemniczy Pan Wednesday. W rolach głównych: Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Peter Stormare, Pablo Schreiber oraz Orlando Jones.