Co warto obejrzeć na CDA? Lista najpopularniejszych produkcji

Na CDA Premium dostępne są takie filmy jak "Green Book" czy "Złapani w sieci", których absolutnie nie możesz przeoczyć. Sprawdź, co jeszcze nie może Cię ominąć.

Spis treści

CDA Premium to jedna z najpopularniejszych polskich platform VOD, która osiada szeroką bibliotekę filmów i seriali. Serwis może pochwalić się posiadaniem licznych produkcji, które widz może obejrzeć w wysokiej jakości 1080p w ramach subskrypcji. Co najlepsze, strona internetowa dostosowana jest do oglądania na TV, komputerach oraz urządzeniach mobilnych z systemem android oraz iOS. Poniżej lista tytułów, które okazały się najwyżej oceniane wśród najczęściej oglądanych pozycji ostatniego czasu.

Złapani w sieci [film]

Na samym szczycie najwyżej ocenianych filmów jest tytuł "W sieci", który premierę miał na serwisie CDA Premium 20 kwietnia i do tej pory utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej popularnych filmów serwisu. Szczerze mówiąc, zupełnie mnie to nie dziwi, gdyż sama miałam okazję oglądać go przedpremierowo, czego owocem jest recenzja, którą możecie przeczytać tutaj. "Złapani w sieci" to czeski dokument wyreżyserowany przez Víta Klusáka oraz Barbora Chalupová. Jest on ekranizacją eksperymentu, który miał na celu w brutalny sposób przedstawić jak działają pedofile i jak popularne jest to zjawisko. Twórcy dokumentu wybrali trzy dorosłe aktorki z wyjątkowo dziecięcą i niewinną urodą, które miały za zadanie prowadzić swoje konta na social mediach. Szybko okazało się, że są zaczepiane przez obcych dojrzałych mężczyzn, którzy pragną tylko wykorzystać ich niewinność.

Reżyseria: Vít Klusák, Barbora Chalupová

Vít Klusák, Barbora Chalupová Scenariusz: Vít Klusák, Barbora Chalupová

Vít Klusák, Barbora Chalupová Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Rok produkcji: 2020

Opowieść o swingersach [film]

Na drugiej pozycji naszej listy znajduje się kolejny dokument związany z tematyką dla dorosłych. Tym razem mowa o filmie "Opowieść o swingersach", który, jak tytuł wskazuje, opowiada historię swingersów. Typowa para w średnim wieku za dnia prowadzi lokalny sklep zoologiczny, a nocą organizuje ekstrawaganckie spotkania seksualne z wieloma partnerami. Jako swingersi, pozwalają sobie nawzajem swobodnie odkrywać swoje pragnienia z zaufaniem i szacunkiem.

Tytuł oryginalny: Bloom Up - A Swinger Couple Story

Bloom Up - A Swinger Couple Story Gatunek: Dokument

Dokument Rok produkcji: 2021

"Opowieść o swingersach" 2021

Wyspa mroku [film]

Na trzecim miejscu pojawia się film z gatunku horror, który przyprawił o gęsią skórkę niejednego widza. Opowiada historię samotnego włóczęgi cierpiącego na częściową utratę pamięci, który przyjmuje posadę opiekuna chorej psychicznie kobiety, w opuszczonym domu na odizolowanej wyspie. Trzeba przyznać, że taka historia to idealny przepis na wieczór z dreszczykiem emocji.

Reżyseria: Damian Mc Carthy

Damian Mc Carthy Scenariusz: Damian Mc Carthy

Damian Mc Carthy Gatunek: Horror

Horror Rok produkcji: 2020

Loop: Zagubiony w czasie [film]

Na czwartym miejscu znajduje się film o tytule "Loop: Zagubiony w czasie". Jest on idealną odpowiedzią na potrzeby fanów gatunku Sci-Fi oraz dramatów. Fabuła opowiada o Danielu, młodym chłopaku, którego dziewczyna została zamordowana. Od czasu jej śmierci fizyk nie może przestać szukać rozwiązania, które pomoże mu ją odzyskać. Jego jedyną szansą jest odnalezienie sposobu na podróż w czasie.

Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Dramat, Sci-Fi Rok produkcji: 2020

"Loop: Zagubiony w czasie" 2020

Koma [film]

Kolej na film, który jest połączeniem produkcji akcji i fantasy. Według komentarzy widzów, którzy mieli już okazję obejrzeć "Komę", tytuł jest określany jako fantastyczny, fajny i ciekawy. Fabuła opowiada historie tajemniczego wypadku. Młody mężczyzna odzyskuje świadomość w rzeczywistości, która opiera się na wspomnieniach ludzi znajdujących się w głębokiej śpiączce.

Reżyseria: Nikita Argunov

Nikita Argunov Scenariusz: Nikita Argunov, Timofei Dekin

Nikita Argunov, Timofei Dekin Gatunek: Fantasy, Akcja

Fantasy, Akcja Kraj produkcji: Rosja

Rosja Rok produkcji: 2019

Green Book [film]

Nie bez powodu na liście najpopularniejszych produkcji dostępnych na CDA Premium znajduje się film wyróżniony wygranymi trzema Oskarami, a chodzi oczywiście o "Green Book". Film jest historią drobnego cwaniaczka z Bronksu, który zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer. Bohaterowie wyruszają razem na wielotygodniowe tournée, które połączy ich w zadziwiający sposób.

Reżyseria: Peter Farrelly

Peter Farrelly Scenariusz: Brian Hayes Currie, Peter Farrelly

Brian Hayes Currie, Peter Farrelly Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2018

2018 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Kiedy śpisz [film]

Tajemnicze cienie przesuwające się w ciemnościach, czy dziwne odgłosy o nieznanym źródle to zjawiska, które spotykają każdego z nas. Podobnie myślała główna bohaterka filmu "Kiedy śpisz", która długo nie dopuszczała do siebie myśli, że wcale nie jest sama. Kyung-min podejrzewa, że ktoś próbuje dostać się do jej maleńkiego apartamentu i kobieta czuje narastającą grozę. Sytuacja dramatycznie się zmienia, gdy odkrywa, że ktoś włamał się do jej mieszkania.

się do jej domu.

Gatunek: Thriller

Thriller Kraj produkcji: Korea Południowa

Korea Południowa Rok produkcji: 2018

Czarnobyl: Strefa wykluczenia [serial]

"Czarnobyl: Strefa wykluczenia" to pierwszy (i jedyny) serial pojawiający się na naszej liście. Jest to tytuł produkcji rosyjskiej, który składa się z 3 sezonów, z czego tylko pierwsze dwa znajdują się na platformie CDA Premium. Fabuła opowiada o piątce młodych przyjaciół, którzy ruszają w pościg za złodziejem. Ślad prowadzi do Prypeci i do zniszczonej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Z każdą chwilą sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, kiedy to głównym niebezpieczeństwem przestaje być ścigany mężczyzna, a promieniowanie. Nagle bohaterowie cofają się w czasie i trafiają do Czarnobyla na kilka godzin przed katastrofą.

Gatunek: Dramat, Horror, Sci-Fi

Dramat, Horror, Sci-Fi Kraj produkcji: Rosja

Rosja Rok produkcji: 2014-2017

Odcięci [film]

Od dawna wiadomo, że Polacy kochają kryminały - i ma to odbicie także w naszej liście. Tym razem chodzi o produkcję niemiecką, która swoją premierę miała w 2018 roku. Fabuła zaczyna się momencie, w którym doktor Paul Herzfeld podczas sekcji zwłok znajduje w mózgu kapsułkę zawierającą imię i numer komórki jego córki, Hannah. Okazuje się, że dziewczynka została porwana, a jej ojciec musi skontaktować się z niejakim Erikiem w celu uzyskania dalszych instrukcji. Niestety, tutaj nic nie będzie proste.

Gatunek: Kryminał, Thriller, Akcja

Kryminał, Thriller, Akcja Kraj produkcji: Niemcy

Niemcy Rok produkcji: 2018

Tratwa [film]

"Tratwa" to opowieść biograficzna, w której produkcję zaangażowano takich aktorów jak Tom Felton czy Jake Abel. Scenariusz filmu został napisany na podstawie prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Głównymi bohaterami są trzej lotnicy marynarki wojennej, którzy zostali zesłani na misję zwiadowczą. Niestety, w trakcie lotu ich samolot rozbija się w południowej części Oceanu Spokojnego i mężczyźni zmuszeni są dryfować na nieznanych wodach bez zapasów jedzenia i picia...

Reżyseria: Brian Falk

Brian Falk Scenariusz: Brian Falk , Mark David Keegan

Brian Falk , Mark David Keegan Gatunek: Dramat, Biograficzny, Wojenny

Dramat, Biograficzny, Wojenny Rok produkcji: 2014

2014 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

The Balkan Line [film]

Ostatni na liście jest "The Balkan Line", który jest wojennym filmem akcji. Historia dzieje się w Kosowie, gdzie codziennością są rabunki, masowe zabójstwa i handel organami. To nie jest miejsce dla mięczaków. Armia jugosłowiańska wycofuje się z regionu, pozostawiając mieszkańców na łasce albańskich terrorystów.