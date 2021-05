Co warto obejrzeć na CDA Premium?

CDA Premium może poszczycić się coraz większą bazą filmową. Jakie filmy, spośród najpopularniejszych na platformie, warto obejrzeć?

Abonament CDA Premium to koszt 19,99 zł miesięcznie. Z serwisu korzysta już ponad 300 tysięcy użytkowników i z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Każdy z nich ma dostęp do ponad 7,5 tys. filmów oraz seriali. Oto szczęśliwa siódemka, którą postanowiliśmy wyróżnić.

The Circle. Krąg (2017)

To film z gatunku thriller/sci-fi. W głównych rolach Emma Watson oraz Tom Hanks grający wizjonerskiego założyciela firmy internetowej, w której pracuje Mae (Watson). Zadania w firmie stają się coraz bardziej niepokojące, dopóki kobieta nie dochodzi do odkrycia przerażającej prawdy...

Miasto Boga (2002)

Dramat, którego nie możesz przegapić. Choć film ma już swoje lata, nadal robi wielkie wrażenie. To oparta na faktach historia dwóch przyjaciół ze slumsów w Rio de Janeiro. Brutalny świat, wstrząsające sceny i wzruszające momenty charakteryzują historię, w której każdy bohater wybiera inną ścieżkę. Poruszające kino.

Guns Akimbo (2019)

Daniel Radcliffe kolejny raz próbuje zerwać łatkę Harry'ego Pottera. Czy skutecznie? Guns Akimbo jest całkiem dobrze ocenianym filmem akcji z elementami komedii. Chłopak, który tkwi w pracy bez perspektyw, musi wykorzystać swoje umiejętności, aby uratować byłą dziewczynę z rąk gangu.

Green Book (2018)

Jedna z wielu zadowalających ról Viggo Mortensena, znanego wszystkim chociażby z Władcy Pierścieni. Mortensen wciela się w rasistę i cwaniaka, Tony'ego Lipa, szukającego źródła zarobku. Jako świetny kierowca, dostaje propozycję towarzyszenia w tournée muzykowi z wyższych sfer. Propozycja wydaje się idealna, gdyby nie to, że Doktor Shirley jest wszystkim, czym dotychczas gardził Tony.

Mandarynki (2013)

Mandarynki to gruzińsko-estoński dramat wojenny, niegdyś nominowany do Oskarów. W 1992 roku Abchazja walczy o odłączenie od Gruzji, a wszyscy jej mieszkańcy opuszczają tereny objęte wojną. Tylko bezstronni Marcus i Ivo pozostają na swoich plantacjach mandarynek, które sprzedają żołnierzom. W końcu znajdują dwóch rannych mężczyzn walczących po przeciwnych stronach. Co z tego wyniknie?

Shot Caller (2017)

Niesamowita rola gwiazdy Gry o Tron, Nikolaja Coster-Waldau. Po spowodowaniu wypadku, biznesmen trafia do więzienia, w którym musi nauczyć się przetrwania. Dołącza do gangu, podejmuje niełatwe decyzje, a nawet skłania się do przelewu krwi. Film jest bardzo emocjonalny i wstrząsający, a zakończenie potrafi zaskakiwać.

Labirynt Fauna (2006)

Dramat fantasy w reżyserii Guillermo del Toro wygrał aż trzy Oskary, Złotego Globa oraz wiele innych nagród. 11-letnia Ofelia trafia do hiszpańskiego domu swojego nowego ojczyma. Życie z kapitanem nie jest łatwe, ale wszystko zmienia się w momencie, gdy odnajduje wejście do tajemniczego labiryntu. Dziewczynkę czekają trudne zadania i walka o ocalenie fantastycznej krainy.

