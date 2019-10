Co wiemy o nowych procesorach Ryzen Surface Edition?

Surface Laptop 3 z procesorem Ryzen to duża sprawa dla AMD.

Kiedy Microsoft ogłosił, że niestandardowy procesor Ryzen Surface Edition z grafiką Radeon Vega będzie napędzał 15 calową wersję Surface Laptop 3 pozycja AMD znacząco się umocniła.

Źródło: pcworld.com

Informacja ta została ujawniona w środę 2 listopada 2019 roku w Nowym Jorku. Większa wersja nowego Surface Laptop 3 w wersji komercyjnej oferuje procesory AMD Ryzen. Intel nie musi się jednak obawiać o swoją pozycję. Procesory Core z rodziny Ice Lake napędzają biznesową wersję 15 calowego Surface Laptop 3 oraz jego mniejszy 13 calowy wariant.

Nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących nowych układów zaprojektowanych we współpracy z Microsoft. Wiemy jedynie, że laptop dostarczany będzie z procesorem Ryzen 7 3780U z grafiką Radeon RX Vega 11 lub z Ryzen'em 5 3580U z grafiką Radeon RX Vega 9. Jeżeli AMD nie zmieniło swojej nomenklatury oznacza to, że Radeon Vega z wydajniejszej konfiguracji posiada 11 jednostek obliczeniowych, a podstawowy model o dwie mniej.

Ilość rdzeni nie została ujawniona, ale biorąc pod uwagę, że moc procesora wynosi 15 W podejrzewamy, że będą to układy czterordzeniowe.

Wszyscy konsumenci, którzy mieli nadzieję, że Microsoft ma na tyle duży wpływ, aby uzyskać mobilną wersję rdzeni Zen 2 wyprodukowanych w 7 nm procesie technologicznym dla nowych modeli Surface Laptop mogą być rozczarowani.

Pomimo obecności liczny 3000 w nazwie układy nadal opierają się na poprzednich rdzeniach Zen+ firmy AMD. Jack Huynh z AMD potwierdził to na blogu mówiącym o współpracy. Powiedział również, że częstotliwość taktowania wzrośnie do 4 GHz.

To taki sam wzrost, jak w wiodącym, nisko napięciowym układzie Ryzen 7 3700U, który może zwiększyć częstotliwość taktowania rdzeni do 4 GHz, ale ma nieco słabszy układ graficzny Radeon RX Vega 10.

Huynh powiedział na swoim blogu, że jedną z kluczowych cech układu Surface Edition jest poprawiona szybkość reakcji. Oto fragment jego wypowiedzi: "Wyzwaniem dla nas było poprawienie funkcji Smart Performance Shift poprzez zastosowanie udoskonalonych, wysoce dostrojonych algorytmów predykcyjnych, które dostosowują się do obciążenia użytkownika końcowego pracą na żądanie, zapewniając doskonałą równowagę pomiędzy czasem pracy na baterii, a maksymalną wydajność w praktycznie każdej sytuacji".

Microsoft wraz z AMD współpracował również nad poprawioną optymalizacją obsługi pióra, która jest niezwykle kluczowa w urządzeniach z serii Surface. AMD twierdzi, że Surface Laptop 3 z 15 calowym wyświetlaczem wyposażono w kontroler pióra, który wykonuje 200 pomiarów na sekundę.

Microsoft podał dwa ważne powody, które spowodowały, że w nowym laptopie zastosowano układy od AMD. Chodzi o projekt pojedynczego układu scalonego oraz wysoką wydajność graficzną. "Szukając odpowiedniego procesora do zasilania całego nowego laptopa Microsoft Surface Laptop 3, chcieliśmy uzyskać najlepszą wydajność graficzną w jednym procesorze". To słowa wypowiedziane przez inżyniera firmy Microsoft - Pavan'a Davuluri w informacji prasowej.

Aby udowodnić, że nowy 15 calowy Surface Laptop 3 jest "najszybszym 15 calowym laptopem, jaki można kupić" Microsoft wraz z AMD postanowili przetestować go w teście Time Spy od FutureMark. Aby porównać wydajność komputera zestawiliśmy wyniki Surface Laptop 3 z rezultatami osiągniętymi przez nowe konstrukcje napędzane procesorami dziesiątej generacji od Intela.

Z testów wynika, że niestandardowy układ scalony Ryzen z grafiką Vega 11, którego Microsoft używa w nowym Surface Laptop 3 powinien konkurować zarówno z układami Intel'a, jak i Nvidia.

Na powyższym wykresie czerwony pasek przedstawia wyniki od AMD. Dłuższe niebieskie paski pokazują rezultaty osiągnięte przez nowe grafiki Intel Iris Plus w procesorach Ice Lake. Krótsze niebieskie paski to rezultaty starszych laptopów z kartami graficznymi Intel UHD Graphics. Dwa zielone paski pokazują wydajność 10 W i 25 W dyskretnych układów graficznych Nvidia MX150, które są bardzo popularne w ultrabookach.

Układ AMD Ryzen Surface Edition jest znacznie wydajniejszy od układów Intel'a i może na równi konkurować z 25 W wersją Nvidia MX150.

Świetne czasy pracy na baterii

Żywotność baterii może okazać się kolejną mocną stroną komputerów Surface Laptop 3 wyposażonych w procesory od AMD. Microsoft informuje o 11,5 godzinach pracy przy ekranie ustawionym na jasność 150 nitów podczas przeglądania stron internetowych za pomocą przeglądarki Microsoft Edge. Chociaż żywotność baterii urządzeń wyposażonych w procesory AMD na przestrzeni ostatnich lat uległa zauważalnej poprawie to nadal jest to nie najmocniejsza strona układów Ryzen.

Interesującym faktem, jest obecność wersji 15 calowego Surface Laptop 3 wyposażonego w procesory Intel dziesiątej generacji. Konsumenci będą mobili wybrać jedynie konfiguracje z układami AMD Ryzen, ale klienci biznesowi otrzymają komputer z układami Intel'a, co pozwoli na dokładne porównanie czasów pracy osiąganych przez obie konfiguracje.

W chwili obecnej informacje te nie są jeszcze potwierdzone. Musimy zaczekać na pierwsze testy Surface Laptop. Jeżeli faktycznie układy Ryzen stały się bardziej energooszczędne to producenci w niedalekiej przyszłości powinni chętniej sięgać po procesory AMD, co poskutkuje większą ilością modeli do wyboru. Może okazać się, że w przyszłości zobaczymy inne flagowe laptopy wyposażone w układy Ryzen.