Co wyjawi raport Pentagonu o UFO?

Raport złożony do Kongresu ma być dostępny dla opinii publicznej. Czy kosmici istnieją? Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

pixabay

Ludzie od lat dostrzegają na niebie niezidentyfikowane obiekty latające i obwiniają rząd USA o zatajanie informacji na ich temat. Kto nie słyszał historii o porwaniach przez zielone ludki czy dziwnych kręgach na polach? Już za kilka dni agencje wywiadowcze USA mają ujawnić niektóre z tajemnic dotyczących UFO. Raport dla Kongresu ma być jawny i dostępny dla opinii publicznej.

Choć nie spodziewamy się ogłoszenia istnienia kosmitów, oto kilka kluczowych informacji, o których wypadałoby wiedzieć przed ukazaniem się dokumentu.

Przez lata piloci i personel wojskowy widywali na niebie różne, dziwne rzeczy. Zaczęto je nazywać niezidentyfikowanymi zjawiskami lotniczymi (unidentified aerial phenomena). Zmiana nazwy z UFO na UAP stała się częściowym dowodem na to, że ​​niektóre z tych przypadków można było wyjaśnić usterkami technicznymi, niż rzeczywistymi obiektami materialnymi. Mimo tego, od czasu do czasu raporty na ten temat muszą być dostarczane do Kongresu, który często wymaga dalszych badań nad zjawiskami. W zeszłym roku senator Marco Rubio dodał do ustawy o finansowaniu sekcję wymagającą od dyrektora wywiadu narodowego współpracy ze społecznością wojskową i wywiadowczą w celu przedstawienia raportu w sprawie niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych, w tym zaobserwowanych obiektów w powietrzu, które nie zostały zidentyfikowane. Żądanie dotyczyło przede wszystkim danych z Biura Wywiadu Marynarki Wojennej i Grupy Zadaniowej ds. Niezidentyfikowanych Zjawisk Powietrznych.

Podejrzewamy, że niestety nie znajdzie się w nim nic, co mogłoby zmienić naszą wiedzę na temat Wszechświata. Prawdopodobnie przeczytamy, że nie ma dowodów na to, iż UAP widziane przez personel wojskowy jest tajną, zaawansowaną technologią amerykańską lub obcym statkiem kosmicznym, ale nie można też wykluczyć możliwości ingerencji innych obcych. Wywiad podejrzewa, że UAP są wariantem nieznanym lub pochodzącym od podmiotów zagranicznych lub prywatnych. Do tego, mimo, iż raport ma być jawny, może zawierać utajone załączniki. Choć urzędnicy z Kongresu wyjaśnili, że nie będzie w nich nic o kosmitach, może być tam wiele ciekawych informacji wyjaśniających pochodzenie UAP.

Głównym powodem wezwania do raportu są kwestie geopolityki i bezpieczeństwa narodowego. Istnieje również dziwny przypadek niektórych patentów technologicznych marynarki wojennej, które mogą poruszać się w sposób, w jaki obserwuje się ruchy UAP. Korespondencja urzędników sugeruje też, że to Chiny pracują od dłuższego czasu nad tego typu rzeczami. Cokolwiek ujawni raport, wydaje się, że zada więcej pytań niż odpowiedzi. My zdecydowanie nie wiemy czy UFO istnieje.

Raport ma pojawić się najpóźniej 25 czerwca tego roku.

Źródło: cnet.com