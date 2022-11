Co za przecena na iPhone'a. Jedyny tani telefon od Apple jest na Cyber Monday jeszcze tańszy

Black Friday już za nami, jednak to nie koniec przecen. Z okazji Cyber Monday świetna propozycja ze średniej półki od Apple jest jeszcze tańsza.

Apple jest znane z wielu rzeczy. Świetna jakość wykonania, dobre oprogramowanie i ciekawe pomysły - to zdecydowanie mocno wiąże się z wizerunkiem tej firmy. Jednak na pewno nie łączymy jej z niskimi cenami, a tym bardziej nie z dużymi rabatami. Na szczęście nieraz pojawiają się wyjątki - tak też stało się teraz. Jeden z najciekawszych telefonów firmy, iPhone SE, jest teraz jeszcze tańszy.

Promocja na iPhone'a SE 2022

Wyświetlacz : 4.7", 1334 x 750px, IPS, Retina HD

: 4.7", 1334 x 750px, IPS, Retina HD Procesor : Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy Wersja systemu : iOS 15

: iOS 15 Pamięć wbudowana : 256 GB

: 256 GB Aparat : Tylny 12 Mpx, Przedni 7 Mpx

: Tylny 12 Mpx, Przedni 7 Mpx Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning

Cena: 3799 zł 3199 zł. Sprawdź

Czy warto kupić iPhone'a SE 2022 w tej promocji?

iPhone Se to interesująca propozycja nie tylko w repertuarze Apple, ale także ogólnie na współczesnym rynku smartfonów. Telefon ma w sobie absolutnie mocarny procesor, jednak połączony jest z designem pamiętającym jeszcze 2015 rok. Może to być świetny wybór dla osób szukających mniejszego urządzenia, którym nie zależy na jak największym ekranie, a raczej na poręczności słuchawki. Ze względu na to może to być wspaniałą okazją, szczególnie że podstawowa wersja z 64 GB pamięci może być już niewystarczająca w 2022 roku. Ze względu na to powyższa wersja 256 GB będzie o wiele bardziej komfortowym wyborem.