Co za wiadomość! Xiaomi Mi Mix powraca. Premiera jeszcze w marcu.

Xiaomi powraca do produkcji ekstrawaganckich smartfonów. Po ponad dwóch latach przerwy na rynku pojawi się nowy model z rodziny Mi Mix. Sprawdź, kiedy premiera.

Mi Mix to eksperymentalna seria ekstrawaganckich smartfonów, które pozycjonowane są nad flagowcami z rodziny Mi. Xiaomi z powodzeniem produkowało nietypowe urządzenia z bezrakowymi ekranami jeszcze przed modą na rezygnacje z dużych ramek okalających ekran. Później przyszedł jeszcze czas na model z wysuwaną kamerką do selfie i głośnikiem do rozmów.

Mi Mix

Niestety od października 2018 roku nie zaprezentowano nowego modelu z rodziny Mi Mix. Na szczęście zmieni się to już 29 marca 2021 roku.

Xiaomi oficjalnie przekazało, że na konferencji prasowej poświęconej Xiaomi Mi 11 Pro oraz Xiaomi Mi 11 Ultra zadebiutuje także nowy smartfon z rodziny Mi Mix.

Do sieci trafił właśnie nowy plakat potwierdzający zbliżającą się premierę. Niestety to jedyna informacja, jaką wiemy na temat nadchodzącego flagowca.

Xiaomi Mi Mix z pewnością zaoferuje flagowe podzespoły oraz unikatowy design. Możliwe, że będzie to urządzenie z elastycznym ekranem.

W obudowie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 888, modem sieci 5G, mnóstwo gigabajtów pamięci operacyjnej i masowej oraz 120 Hz ekran. Nie zabraknie Androida 11, MIUI 12 oraz pojemnej baterii.

Oficjalną specyfikację techniczną poznamy już w poniedziałek. Do tego czasu możesz zapoznać się z naszą recenzją Mi Mix 3.

Źródło: Gizmochina.com