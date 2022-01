Co zamiast Photoshopa? Alternatywne programy do obróbki graficznej zdjęć

Popularny program Photoshop jest nie tylko profesjonalnym, ale i stosunkowo drogim narzędziem. Z jakich alternatyw możemy skorzystać pracując na Windowsie?

Spis treści

Photoshop to program przeznaczony do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, stworzony przez firmę Adobe Systems. Jest on podstawą nowoczesnego projektowania graficznego i standardowym narzędziem pracy wielu osób. Nie każdego jednak stać na jego subskrypcję, dlatego poszukaliśmy zadowalających alternatyw. Zapoznaj się z naszym zestawieniem.

Photopea

Photopea

Photopea to profesjonalny i darmowy program do obróbki zdjęć, dostępny w dowolnej przeglądarce. Jego interfejs i narzędzia opierają się na Photoshopie, co sprawia, że jest on niemal identyczny. Osoby, które miały okazję korzystać wcześniej z programów Adobe, z pewnością odnajdą się także i tutaj. Dostęp do wszystkich narzędzi programu jest darmowy, ale miesięczna subskrypcja odblokowuje dłuższą historię edycji i eliminuje reklamy. Obsługuje on formaty takie jak RAW, PSD, XCF oraz Sketch. Gotowe projekty możemy zaś wyeksportować do formatów JPG, PSD, PNG lub SVG.

Zobacz również:

GIMP

GIMP

Pod względem możliwości GIMP jest prawie tak potężny jak Photoshop. Oferuje funkcje retuszowania, skalowania, rysowania, dodawania tekstu, pracę na warstwach i kanałach oraz wiele innych narzędzi. To ulubieniec użytkowników Linuksa, który jest teraz dostępny na wszystkich platformach i dodatkowo współpracuje z tabletami graficznymi. Pierwsze kroki w GIMPie mogą nie być łatwe, dlatego warto skorzystać z dostępnych w Internecie tutoriali.

Krita

KRITA

Krita będzie idealnym wyborem dla użytkowników poszukujących narzędzia do bezpośredniego tworzenia sztuki: cyfrowego rysowania, malowania, tuszowania i tym podobne. Interfejs i narzędzia tego programu są przede wszystkim dostosowane do artystów, a możliwości edycji obrazów opartych na rastrze nie są zbyt imponujące. Możliwości ustawień pędzli i narzędzi wektorowych zapewnia elastyczność artystom lubiącym mieszać media. Znajdziemy w nim nawet podstawowe narzędzia do animacji 2D. Krita jest bezpłatna i wspierana przez dodatki oraz samouczki dostępne w sklepie internetowym.

Pixlr

Pixlr_Editor

Pixlr jest popularnym narzędziem do obróbki zdjęć w przeglądarce. Program jest używany przez amatorów, jak i profesjonalistów oraz posiada wiele zaawansowanych funkcji. Narzędzia znane z Photoshopa i GIMPa znajdziemy przede wszystkim w wersji Pixlr Editor, a w Pixlr Express będziemy mogli używać programu także na urządzeniach mobilnych. To jedna z najciekawszych alternatyw płatnych programów graficznych.

Photoscape X

Mooii Tech

Photoscape X to zdecydowanie bardziej edytor zdjęć niż edytor grafik. Posiada łatwe w użyciu narzędzia i jest szczególnie przydatny w edycji portretów i innych fotografii skoncentrowanych na ludziach. Mimo tego można w nim znaleźć ciekawe funkcje takie jak kreator GIFów. To dobry wybór dla kogoś, kto szuka programu podobnego do Photoshopa, ale nie ma wieloletniego doświadczenia i czasu na jego naukę. Wersja standardowa jest bezpłatna, choć możemy skorzystać także z wariantu Pro.

Paint.NET

Paint.NET / dotPDN LLC

Wbrew pozorom Paint.NET ma wiele możliwości i jak sama nazwa wskazuje, jest potężniejszą alternatywą dla wbudowanego narzędzia Paint, które wciąż jest podstawą systemu operacyjnego Windows. Program radzi sobie mniej więcej z każdym podstawowym zadaniem edycji, w pełni obsługuje warstwy, historię działań, a nawet złożonych wtyczek.

Zobacz także: Oferta Lidla: urządzenia i akcesoria smart home