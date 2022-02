Co zamiast Spotify? Alternatywne serwisy streamingowe

Rezygnujesz ze Spotify? Są jeszcze inne platformy oferujące dostęp do muzyki online.

Kontrowersje związane z podcastem Joe Rogana sprawiły, że wielu użytkowników Spotify zaczęło bojkotować platformę i iść w ślady Neila Younga, który ją opuścił. Bez względu na przyczyny Twojej niechęci do serwisu, przypominamy, że Spotify to nie jedyna opcja. Istnieje mnóstwo dobrych aplikacji oferujących przesyłanie strumieniowe muzyki, a niektóre z nich oferują jeszcze lepsze pakiety.

Apple Music

Apple Music to drugi co do wielkości dostawca streamingu. Co istotne, działa nie tylko na urządzeniach Apple, ale także na Androidzie, komputerze, aplikacji Sonos czy Samsung Smart TV. Tak jak w przypadku Spotify, możesz w nim skorzystać z 3-miesięcznej wersji próbnej lub wybrać jedną z trzech dostępnych subskrypcji (indywidualnej, rodzinnej albo studenckiej). Usługa oferuje strumieniowanie wyższej jakości, w tym bezstratny i przestrzenny dźwięk oraz wiele przydatnych funkcji. W trakcie słuchania muzyki jesteś w stanie śledzić teksty piosenek lub oglądać wideoklipy.

Deezer

Deezer, podobnie do Spotify, oferuje darmowy streaming muzyki okraszony pojedynczymi reklamami. Jeśli nie lubisz przerywników, oczywiście możesz wybrać jeden z planów subskrypcji i przetestować go wcześniej za darmo. Serwis jest bardzo uniwersalny, oferuje ponad 40 milionów utworów, które możemy oceniać za pomocą emotikonek, a funkcja Flow tworzy niekończący się mix nowych odkryć na podstawie Twojego nastroju. Deezer jest dostępny na Windows, macOS oraz w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

Tidal

Największą zaletą Tidala jest wsparcie, jakie oferuje artystom. Około 10% zysków z Twojej subskrypcji trafia bezpośrednio do wybranego artysty. Serwis oferuje wysokiej jakości dźwięk i teledyski oraz możliwość zakupu biletów na wybrane koncerty. Do wyboru mamy dwie subskrypcje oraz możliwość darmowego przetestowania usługi w 30-dniowym okresie próbnym. Działa na iOS, Androidzie i w przeglądarkach.

YouTube Music

Usługa od Google jest na rynku od niedawna, ale szczyci się przede wszystkim dostępem do utworów YouTube, których nie znajdziemy w innych serwisach streamingowych. W wersji audio i z wyłączonym ekranem możemy posłuchać ulubionych koncertów i programów. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych z iOS i Androidem oraz w przeglądarkach na komputerze, multimedialnym telewizorze i konsoli. Subskrypcja kosztuje 19,99 zł, ale wcześniej możemy skorzystać z bezpłatnego, miesięcznego okresu próbnego.

Bandcamp

Bandcamp jest muzycznym sklepem internetowym oferującym zakup twórczości artystów niezależnych. Dzięki niemu wspieramy muzyków i odkrywamy nieznane nam wcześniej utwory, których możemy słuchać za darmo. Jesteśmy też w stanie pobierać ulubione utwory, a artysta decyduje, czy za ich pobranie musimy zapłacić. Na tle innych serwisów to właśnie przejrzystość zasad Bandcampu jest jego największym wyróżnikiem. Skorzystamy z niego na systemach iOS, Android i w przeglądarkach.

