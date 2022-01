Co znajdziemy w pudełku Galaxy Tab S8? Tego elementu zabraknie!

Samsung znów zaskoczy klientów? Czego tym razem zabraknie w pudełku?

O najnowszych tabletach klasy premium Samsunga wiemy coraz więcej. Nie ma się co temu dziwić, skoro ich premiera zapowiadana jest na wczesną wiosnę. Od dawna w sieci krążą się już pierwsze rendery tych urządzeń oraz niektóre dane poświęcone ich specyfikacji technicznej.

Kilka dni temu kolejny przeciek zdradził nam także ceny poszczególnych wariantów Galaxy Tab S8. Mają one wahać się od trzech do nawet pięciu tysięcy złotych, w zależności od wybranego wariantu. Będą one konkurować przede wszystkim z iPadami Air oraz iPadami Pro.

Zobacz również:

Tym razem kolejne informacje przekazują dziennikarze portalu nl.letsgodigial.org. Dotyczą one natomiast tego, co otrzymamy za tą kwotę. A raczej czego nie otrzymamy. Najnowsze doniesienia są bowiem poświęcone zawartości pudełka i tego, co, poza tabletem, w nim znajdziemy. Tym, co z pewnością ucieszy chętnych na zakup któregoś z urządzeń z serii Galaxy Tab S8 jest z pewnością fakt, że w zestawie sprzedażowym znajdą oni rysik S Pen. W chwili obecnej nie wiemy jednak, czy znajdzie się on w każdym zestawie, czy jedynie przy wariancie Ultra. Z pewnością jest to jednak dobra wiadomość.

Teraz musimy przejść do tych złych. Samsung zdecydował się sięgnąć po coraz częściej stosowany przez siebie zabieg i nie umieści w żadnym pudełku sprzedażowym ładowarki. Oznacza to, że jeżeli chcemy skorzystać z możliwości szybkiego ładowania tabletu 45 W, będziemy musieli wyposażyć się w taką ładowarkę we własnym zakresie. A to może okazać się niezbędne, ponieważ urządzenia Galaxy Tab S8 Ultra mają być wyposażone w ogromne baterie o pojemności 11800 mAh.

Co jeszcze wiemy o tych tabletach? Za ich wydajną pracę odpowiedzialne będą flagowe procesory na 2022 rok: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Wspierane będą przez 8 GB pamięci operacyjnej oraz od 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Znajdziemy w nich także slot na kartę pamięci microSD. Urządzenia mają posiadać wyświetlacze AMOLED o następujących rozmiarach: 11 cali (Galaxy Tab S8), 12,4 cala (Galaxy Tab S8+) oraz 14,6 cala (Galaxy Tab S8 Ultra). Będą pracować pod kontrolą systemu Android 12 z nakładą OneUI 4.1.