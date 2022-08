Co zobaczymy na Gamescom 2022? Harmonogram transmisji. Sprawdź, co, kiedy i gdzie oglądać

Największe europejskie targi gier powracają w pełnej krasie. Gamescom 2022 startuje już dziś i zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Sprawdź, kiedy, jak i gdzie możesz obejrzeć zapowiedzi i prezentacje najważniejszych gier.

Spis treści

Po przerwie wywołanej pandemią COVID-19 targi Gamescom powracają do swojej tradycyjnej, fizycznej formy. W dniach 23-28 sierpnia Kolonia stanie się europejską stolicą gamingu. Gracze z całego świata będą mogli nie tylko obejrzeć prezentacje i zapowiedzi wielu nowych gier, ale również własnoręcznie je sprawdzić. Jeśli jednak nie macie możliwości udać się do Koloni w tym roku, to najważniejsze wydarzenia i eventy z Gamescom 2022 będą dostępne również online.

Gamescom 2022 – co zobaczymy na targach?

Organizatorzy targów w Kolonii ujawnili, że swój udział w imprezie potwierdziło ponad 500 firm, w tym najwięksi wydawcy i producenci na świecie. Nie zabraknie zatem nowych wieści o grach od: 2K, 505 Games, Bandai Namco, Ubisoft, Xbox (Microsoft), PLAION (dawniej Koch Media), SEGA Europe, Team17, THQ Nordic i wielu, wielu więcej.

Kogo zabraknie?

Niestety, ale na Gamescom 2022 zabraknie również kilku istotnych wydawców i producentów, w tym:

Sony

Nintendo

Electronic Arts

Activision Blizzard

Take-Two

CD Projekt RED

Gamescom 2022 - harmonogram transmisji. Co, kiedy i gdzie oglądać

Gamescom 2022 ma być prawdziwym świętem graczy, co oznacza, że możemy liczyć na sporo wrażeń i niespodzianek. Oficjalne rozpoczęcie targów nastąpi dokładnie o godzinie 20:00 (23 sierpnia), za sprawą wydarzenia Gamescom Opening Night Live. Co jeszcze nas czeka przez najbliższych kilka dni? Poniżej znajdziecie harmonogram transmisji najważniejszych wydarzeń i eventów podczas Gamescom 2022.

Destiny 2 Showcase

Destiny 2 Showcase (fot. Bungie)

Data i godzina: Wtorek, 23 sierpnia 2022 r., godzina 18:00 (tzw. pre-show zacznie się o 17:00).

Wtorek, 23 sierpnia 2022 r., godzina 18:00 (tzw. pre-show zacznie się o 17:00). Gdzie oglądać: Destiny 2 Showcase będzie transmitowany na żywo w serwisach Twitch i YouTube.

Destiny 2 Showcase będzie transmitowany na żywo w serwisach Twitch i YouTube. Czego możemy się spodziewać: Rok 2022 jest wyjątkowo udany dla Bungie i fanów gry Destiny 2. Za nami premiera najlepszego dodatku w historii - „Królowa Wiedźma”, a także już dwa bardzo udane sezony. To jednak nie koniec atrakcji. Podczas Destiny 2 Showcase możemy liczyć na pełną prezentację kolejnego sezonu, który rozpocznie się już 23 sierpnia oraz pierwszą zapowiedź kolejnego rozszerzenia do gry – Lightfall. Spekuluje się, że Bungie szykuje dla graczy zupełnie nową podklasę postaci opartą o moc ciemności.

Gamescom Opening Night Live

Gamescom Opening Night Live (fot. Gamescom)

Data i godzina: Wtorek, 23 sierpnia 2022 r., godzina 20:00.

Wtorek, 23 sierpnia 2022 r., godzina 20:00. Gdzie oglądać: Gamescom Opening Night Live będzie transmitowany na żywo w serwisach Twitch i YouTube.

Gamescom Opening Night Live będzie transmitowany na żywo w serwisach Twitch i YouTube. Czego możemy się spodziewać: Opening Night Live już od kilku lat jest nie tylko otwarciem targów Gamescom, ale również jego najważniejszym wydarzeniem. To właśnie podczas „ceremonii otwarcia” targów są prezentowane z reguły najważniejsze ogłoszenia. Wydarzenie poprowadzi jeden z najważniejszych branżowych dziennikarzy - Geoff Keighley, który zdradził już, że możemy liczyć na nowe materiały m.in. z takich gier jak: Dying Light 2 (DLC), Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol czy Gotham Knights. Oprócz tego czekają na nas prezentacje nowych, niezapowiedzianych jeszcze gier. Pewniakiem jest m.in. długo wyczekiwane Dead Island 2.

Future Games Show

Future Games Show (fot. Gamescom)

Data i godzina: Środa, 24 sierpnia 2022 r., godzina 20:00.

Środa, 24 sierpnia 2022 r., godzina 20:00. Gdzie oglądać: Future Games Show będzie transmitowany na żywo w serwisach Twitch i YouTube.

Future Games Show będzie transmitowany na żywo w serwisach Twitch i YouTube. Czego możemy się spodziewać: Future Games Show to wydarzenie współtworzone przez redakcję serwisu GamesRadar. Podobnie jak w zeszłym roku możemy liczyć na liczne zapowiedzi i prezentacje zarówno nowych, jak i już wcześniej ujawnionych gier. Organizatorzy potwierdzili już, że podczas Future Games Show zobaczymy ponad 50 tytułów.

Xbox Booth Live

Xbox Booth Live (fot. Microsoft)

Data i godzina: Czwartek, 25 sierpnia 2022 r., godzina 14:00 - 20:00.

Czwartek, 25 sierpnia 2022 r., godzina 14:00 - 20:00. Gdzie oglądać: Xbox Booth Live będzie transmitowany na żywo w serwisach Twitch i YouTube.

Xbox Booth Live będzie transmitowany na żywo w serwisach Twitch i YouTube. Czego możemy się spodziewać: Niestety, w tym roku Microsoft nie organizuje pełnej konferencji Xbox. Zamiast tego odbędzie się sześciogodzinny cykl pokazów Xbox Booth Live, podczas którego zobaczymy m.in. wywiady z deweloperami i nowe gameplay'e z zapowiedzianych już gier. Na prezentacje nowych gier raczej nie mamy co liczyć. Microsoft potwierdził jednak, że podczas Gamescom 2022 zobaczymy niepublikowane wcześniej materiały z zapowiedzianych już tytułów, w tym: Grounded, Pentiment czy A Plague Tale: Requiem. Możliwe, że do tego grona trafi również Starfield. Po cichu liczymy także na coś nowego z Avowed – RPG'a od Obsidian Entertainment.

Awesome Indies Show

Gamescom 2022 Awesome Indies (fot. Gamescom)

Data i godzina: Piątek, 26 sierpnia 2022 r., godzina 17:30.

Piątek, 26 sierpnia 2022 r., godzina 17:30. Gdzie oglądać: Awesome Indies Show będzie transmitowany na żywo w serwisach Twitch i YouTube.

Awesome Indies Show będzie transmitowany na żywo w serwisach Twitch i YouTube. Czego możemy się spodziewać: Awesome Indies Show jak już sama nazwa wskazuje, to wydarzenie poświęcone produkcjom niezależnym. Póki co wiemy jedynie, że możemy spodziewać się wielu nowych materiałów i prezentacji gier. Z całą pewnością pojawią się tytuły od takich wydawców jak: Team17, Thunderful oraz Raw Fury.

