Co zobaczymy w 2. części serialu Stranger Things? Twórcy uchylają rąbka tajemnicy

Pierwsze zdjęcia z nowych odcinków produkcji Netflixa nie pozostawiają złudzeń – 1 lipca czeka nas wiele emocji.

Twórcy serialu wiedzą, jak bardzo fani czekają na 2. część 4. sezonu serialu Stranger Things. Na Twitterze platformy Netflix pojawiły się już pierwsze kadry z nowych odcinków.

Trzeba przyznać, że zaprezentowane zdjęcia tylko podsyciły moją ciekawość i już nie mogę doczekać się emisji. Przypomnijmy, że 2. część najnowszego hitu Netflixa ma pojawić się na platformie już 1 lipca tego roku.

Pierwsze kadry z nowych odcinków „Stranger Things”

Zdjęcia sprawiają co prawda, że mam więcej pytań niż odpowiedzi, jednak można postawić już pierwsze tezy dotyczące losów Jedenastki i pozostałych bohaterów produkcji.

Wygląda na to, że możemy spodziewać się wielu emocji – nasze ulubione postaci będą walczyć z czymś więcej niż z uciekającym czasem… Sami zobaczcie.

Fot. Netflix

Czego możemy spodziewać się po 2. części 4. sezonu?

Przypomnijmy, że niedawno pojawił się zwiastun nowych odcinków serialu Stranger Things. Trwa on tylko 30 sekund. Twórcy zdążyli jednak podsycić emocje fanów – pierwszy kadr trailera przenosi nas do słynnego laboratorium, gdzie widzimy Jedenastkę. To już koniec, Jedenastko słyszymy. Uwolniłaś mnie. Teraz nie zatrzymasz już tego grozi dziewczynie Vecna.

