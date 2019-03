Co zrobić, aby komputer był cichszy

Za większość szumów, które wydaje twój komputer odpowiedzialne będzie jego chłodzenie oraz dyski HDD. Pokażemy Ci, jak sprawić, aby twój komputer stał się cichszy.

Komputery PC mogą wytwarzać znaczny hałas z różnych powodów. Choć rzadko zdarza się, aby hałas ten był głośny i rozpraszający niekończący szum wiatraków może przeszkadzać podczas kilku godzinnej pracy z komputerem.

Standardowe komputery PC w przeciwieństwie do laptopów oraz coraz popularniejszych ultrabook'ów posiadają wydajniejsze podzespoły, co powoduje większy pobór energii oraz w konsekwencji wydzielanie się ciepła. Podzespoły komputerowe takie jak np. procesor, karta graficzna lub płyta główna będą prawidłowo działać tylko w określonym zakresie temperatur, za które odpowiedzialne jest chłodzenie. Profesjonalne maszyny dla graczy i profesjonalistów posiadają wodne układy chłodzenia, jednak znacząca większość komputerów osobistych posiada chłodzenie oparte na różnego rodzaju i rozmiaru wentylatorach, które w połączeniu z tradycyjnymi dyskami HDD i zasilaczami są głównymi elementami wytwarzającymi hałas.

Istnieje wiele sposobów, aby zmniejszyć hałas wytwarzany przez komputer PC, ale zanim zaczniesz wprowadzać zmiany w ustawieniach i zmieniać podzespoły swojego urządzenia, warto spróbować znaleźć przyczynę problemu i możliwe sposoby jego rozwiązania.

Chłodny komputer wytwarza mniej hałasu

Jeżeli wentylatory w twoim komputerze wytwarzają dużo hałasu prawdopodobnie pracują na wysokich obrotach, aby utrzymać komponenty w odpowiedniej temperaturze. Możesz dowiedzieć się, jaką temperaturę posiadają poszczególne podzespoły komputera pobierając odpowiednią aplikacje np. Core Temp, który jest mało ważącym programem, pokazującym temperatury procesora CPU oraz poszczególnych jego rdzeni.

Na załączonym poniżej zrzucie ekranu z aplikacji widać, że poszczególne rdzenie procesora mają temperaturę wahającą się w zakresie od 47 do 45 stopni Celsiusza, co mieści się w normie. Jeżeli procesor bez obciążenia utrzymuje temperaturę powyżej 60 stopni Celsiusa twój komputer może mieć problem z układem chłodzenia. Może to powodować wytwarzanie nadmiernego hałasu podczas bardziej wymagających czynności.

Przeprowadzenie pomiaru temperatury najlepiej wykonać, gdy komputer jest uruchomiony przez jakiś czas, ale nie działają w tle żadne dodatkowe aplikacje, a wcześniej nie korzystałeś z Photoshop'a lub nie grałeś w gry.

Jak zmniejszyć hałas wydobywający się z komputera PC?

Jeżeli uważasz, że twój komputer posiada wysokie temperatury oraz głośno pracujące wentylatory możesz wprowadzić pewne zmiany. Dobrym pomysłem jest oczyszczenie wentylatorów z kurzu, który znacząco obniża ich skuteczność oraz możliwość swobodnego przepływu powietrza. Korzystając z okazji wyczyść także z kurzu inne podzespoły znajdujące się wewnątrz obudowo oraz sprawdź, czy wszystkie kratki wentylacyjne są czyste. Sprawdź również zasilacz oraz dolny wlot powietrza (posiadają go tylko niektóre obudowy).

Obniżenie prędkości obrotowej wentylatorów

Jeżeli jesteś pewien że twój komputer pracuje w odpowiedniej temperaturze, ale nadal generuje znaczny hałas możesz spróbować dostosować prędkość pracy wentylatorów. Niektóre komputery posiadają tą możliwość w BIOS lub UEFI. W innym przypadku możesz użyć aplikacji np. SpeedFan. Niektóre płyty główne pozwalają także na dostosowanie trybu chłodzenia. Jeżeli hałas ci przeszkadza wybierz tryb cichy, eko lub podobny. Pamiętaj jednak, aby po wprowadzeniu zmian skontrolować temperatury, które nie powinny przekraczać 60 stopni bez obciążenia oraz do 85 stopni pod obciążeniem. Dokładne optymalne temperatury pracy znajdziesz w specyfikacji technicznej procesora, jaki posiadasz w swoim PC.

Wymiana wentylatorów w obudowie

Jeżeli problem nadal nie ustał przyczyna leży w samych wentylatorach. Być może posiadasz stare wentylatory, które posiadają wyrobione łożyska, niską sprawność, są za małe lub mają uszkodzony silnik. Przyczyn może być wiele, ale wymiana wentylatorów w obudowie jest stosunkowo tanim i łatwym sposobem na wyciszenie komputera. Przy zakupie upewnij się, że wentylatory są odpowiedniej wielkości i będą pasować do twojej obudowy. Dokładną specyfikację rozmiaru wentylatorów, jakie możesz zastosować znajdziesz w instrukcji obudowy. Gdy jej nie posiadasz najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zakup wentylatorów takiej samej wielkości. Jeżeli możliwy jest jednak montaż większych wentylatorów zalecamy to rozwiązanie - większy wentylator będzie kręcił się wolniej zapewniając taką samą efektywność przy wytwarzaniu mniejszego hałasu.

Możliwe, że twoja obudowa posiada dodatkowe wolne gniazdo i miejsce na wentylator. W takim przypadku możesz dokupić kolejną sztukę.

Wymiana zasilacza

Również zasilacz może być winowajcą. Jest to droższa opcja, ale wymiana nadal jest stosunkowo prosta. Kupując nowy zasilacz, upewnij się, że będzie on w stanie dostarczyć moc potrzebną do skutecznego działania wszystkich podzespołów - moc nie powinna być niższa od mocy twojego obecnego zasilacza. Kupując nowy zasilacz zwróć również uwagę na złącza, jakie posiada oraz czy jest zasilaczem modularnym. Zasilacz modularny pozwala na wypięcie przewodów, z których nie korzystasz, co powoduje zwiększenie wolnego miejsca w obudowie oraz poprawienie cyrkulacji powietrza znajdującego się w jej wnętrzu.

Wymiana obudowy

Pomimo wielu podobieństw pomiędzy różnymi rodzajami obudów posiadają one różne możliwości i jakość wykonania. Droższe obudowy są na ogół lepiej skonstruowane, posiadają lepiej rozplanowane wnętrze, system prowadzenia przewodów oraz są mniej podatne na wszelkiego rodzaju wibracje. Niektóre modele wyposażone są również w maty wygłuszające, co znacząco redukuje hałas. Przed zakupem pamiętaj, aby sprawdzić, czy wszystkie podzespoły twojego komputera zmieszczą się w nowej obudowie oraz, czy obsługuje ona format twojej płyty głównej.

Wymiana chłodzenia procesora

Układ chłodzenia procesora jest najbardziej obciążonym układem w Twoim komputerze. Składa się najczęściej z możliwie dużego radiatora oraz wentylatora, który wyciąga z niego ciepłe powietrze. Bardziej rozbudowane systemy chłodzenia mogą posiadać więcej wentylatorów. Wymiana chłodzenia procesora zapewni cichszą pracę komputera oraz powinna obniżyć temperatury CPU. Przy zakupie koniecznie sprawdź, czy nowe chłodzenie jest kompatybilne z twoim procesorem i typem gniazda.