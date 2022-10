Co zrobić, gdy zabraknie prądu? Czy zakup stacji zasilania ma sens?

Obawa o niedostateczną energię elektryczną pojawia się w wielu polskich domach. Czy słusznie? Odpowiedź nie jest prosta, jednak warto być przygotowanym na chwilowe awarie prądu - nie tylko gdy mowa o kryzysie energetycznym. Czy warto rozważyć stację zasilania? Co oferują urządzenia?

Brak dostaw prądu - realny problem?

W ciągu ostatnich tygodni wiele uwagi poświęca się tematom związanym z pozyskiwaniem energii i oszczędnościami, co finalnie - napędza strach wśród wielu Polaków. Niestety kwestia problemów w zakresie energetyki jest uwarunkowana obecną sytuacją polityczną oraz ekonomiczną, tak więc wykazywanie obaw jest całkiem uzasadnione. Sytuacja wiąże się zarówno z węglem, jak i prądem. Wiele osób zastanawia się, czy w ich gospodarstwie lub mieszkaniu już niebawem może zabraknąć energii elektrycznej. Świadomość alternatyw oraz ich poszukiwaniu może okazać się pomocnym czynnikiem w wielu sytuacjach. Nie tylko gdy mowa o braku dostaw, ale również zdarzającymi się awariami w podróży czy na rodzinnym biwaku. Niezwykłym zainteresowaniem okrył się agregat, o którym możesz przeczytać we wpisie: Biedronka: do sprzedaży trafił agregat prądotwórczy znanej marki! Działanie tego typu sprzętów polega na pracy elektromagnesu na powierzchni pola magnetycznego (wskutek powyższego, wytwarzany jest prąd). To jednak nie wszystko, albowiem obecna technologia umożliwia zastosowanie również sprzętów takich jak stacja zasilania. Zaawansowane urządzenie jest bardziej ekologiczne, kompaktowe oraz dość ciche. Czy zapewni nam dostateczną ilość energii, w przypadku losowych zdarzeń? O tym przekonasz się wtedy, gdy poznasz jej funkcjonalność!

Źródło: Unsplash/Nikita Kachanovsky

Co zrobić, gdy zabraknie prądu? Użyj stacji zasilania

Funkcjonalność urządzenia zawdzięczamy wbudowanemu akumulatorowi - mówiąc najprościej, jego zadaniem jest zasilanie innych sprzętów. W tym kontekście jest porównywany do znanych powerbanków, które są zabierane przez użytkowników niemal w każdą podróż. Jasnym jest, że nie generują prądu, a pozwalają przechowywać nagromadzoną energię. Wyróżniamy dwa typu stacji zasilania - klasyczną oraz solarną (będącą najbardziej ekologicznym rozwiązaniem). Energia słoneczna pozwala generować prąd, a więc znacząco zmienia działanie i funkcjonalność stacji. Wystarczy wystawić panele w nasłonecznionym miejscu, a po naładowaniu - korzystać z wytworzonego prądu. Niemniej, najczęściej spotykanymi typami sprzętów są wspomniane wcześniej - klasyczne modele wymagające zasilania. W dużej mierze jest to podyktowane ceną, ale również klimatem w danym miejscu. Skupiając się na samych cechach takowych modeli, przed zakupem powinniśmy brać pod uwagę:

Pojemność akumulatora - im większa, tym więcej urządzeń (lub cykli ładowania) będzie w stanie zaoferować. Zazwyczaj, producenci podają wartość w jednostce Wh (100 Wh to około 27 tysięcy mAh). Dla użytku domowego, na rynku są dostępne modele od około 200 do ponad 650 Wh. Warto dodać, że najbardziej zaawansowane modele sięgają 2000 Wh, jednak jest to raczej rozwiązanie dedykowane firmom, które potrzebują zasilania awaryjnego dla wielu sprzętów jednocześnie.

- im większa, tym więcej urządzeń (lub cykli ładowania) będzie w stanie zaoferować. Zazwyczaj, producenci podają wartość w jednostce Wh (100 Wh to około 27 tysięcy mAh). Dla użytku domowego, na rynku są dostępne modele Warto dodać, że najbardziej zaawansowane modele sięgają 2000 Wh, jednak jest to raczej rozwiązanie dedykowane firmom, które potrzebują zasilania awaryjnego dla wielu sprzętów jednocześnie. Żywotność akumulatora - niemal każda specyfikacja powinna zawierać żywotność zastosowanego akumulatora, a innymi słowy - ilość cyklów, które będą w pełni wydajne.

- niemal każda specyfikacja powinna zawierać żywotność zastosowanego akumulatora, a innymi słowy - ilość cyklów, które będą w pełni wydajne. Dostępne złącza - im więcej złączy, tym więcej możliwości. Pozwala to na połączenie wielu sprzętów m.in. za pośrednictwem gniazdek, USB, DC i nie tylko. Stacje zasilania są zdolne do ładowania nawet kilkunastu urządzeń.

- im więcej złączy, tym więcej możliwości. Pozwala to na połączenie wielu sprzętów m.in. za pośrednictwem gniazdek, USB, DC i nie tylko. Stacje zasilania są zdolne do ładowania nawet kilkunastu urządzeń. Typ łączności - pewne modele są wyposażone w moduł, który pozwala na łączność bezprzewodową za pośrednictwem Wi-Fi.

- pewne modele są wyposażone w moduł, który pozwala na łączność bezprzewodową za pośrednictwem Wi-Fi. Maksymalną moc wyjściową - pozwala określić moc, którą uzyskasz po podłączeniu do konkretnego złącza.

Czy zakup stacji zasilania ma sens?

Jeśli nie podważasz przydatności powerbanka do swojego smartfona, odpowiedź jest jasna. Stacja zasilania okazuje się pomocna w wielu sytuacjach, ponieważ jej znaczenie docenimy zarówno podczas nieprzewidzianych awarii prądu w domu, jak i podczas spędzania czasu na łonie natury lub w trasie. Niezależnie od zasięgu, położenia i dostępu do internetu! Szeroki wachlarz możliwości złączy uratuje nas w przypadku konieczności naładowania gadżetów, rowerów elektrycznych, a nawet podtrzymania pracy sprzętów domowych. Uprzednie naładowanie nie stanowi większego problemu, a uzyskany prąd - zużytkujemy wówczas, gdy nadarzy się taka konieczność. W przypadku braku dostaw prądu podyktowanych sytuacją na świecie - jest to alternatywa zwłaszcza, gdy mowa o krótkotrwałych przerwach. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że bez dostępu do źródła zasilania, większość sprzętów w naszych domach okazuje się być bezużyteczna. Ponadto, jeśli niefortunnie awaria nastąpi wraz z rozładowaniem smartfona - nie będziemy w stanie wykonać nawet połączenia na pogotowie elektryczne.

Argumentem, który może przemawiać przekonująco jest również cena. Na rynku znajdziemy podstawowe modele, których koszt mieści się nawet w granicach 1250 zł. Jest to dobra alternatywa dla osób, które chcą w pewien sposób zabezpieczyć się w nagłych sytuacjach, nie wydając przy tym niemal całego domowego budżetu. Widełki cenowe pozwalają wybrać odpowiednie urządzenie także dla bardziej wymagających użytkowników, dla których brak dostaw prądu wiąże się z dużymi stratami finansowymi (m.in. poprzez brak zasilania sprzętów, lodówek). Wówczas, koszt będzie wyższy lecz nadal mniejszy, niż w przypadku chwilowego zamknięcia lokalu/sklepu. Ważne, aby wybrać produkt zgodny z przeznaczeniem i kierując się wyłącznie własnymi potrzebami.

Źródło: Unsplash/Jackery Power Station

Stacje zasilania - przegląd modeli dostępnych na rynku

Stacja zasilania EcoFlow River Mini 210Wh

Pojemność: 210 Wh

Typ akumulatora: litowo-jonowy

Ilość cykli ładowania: 500 cykli (80%)

Metoda ładowania stacji: gniazdo ścienne AC, gniazdo samochodowe 12V, panel fotowoltaiczny

Złącza: 3x USB-A, 2x gniazdo elektryczne, 1x gniazdo samochodowe

Maksymalna moc wyjściowa do: 300 W

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi

Funkcje dodatkowe: ładowanie X-Stream, wyświetlacz LCD, zasilanie awaryjne (EPS)

Stacja zasilania Xtorm XP300U, Portable Power Station 300W 281Wh

Pojemność: 281 Wh

Typ akumulatora: litowo-jonowy

Metoda ładowania stacji: gniazdo ścienne AC, gniazdo samochodowe 12V, panel fotowoltaiczny

Złącza: 3x USB-A, 1x USB-C, 1x gniazdo elektryczne, 1x gniazdo samochodowe, 2x DC

Maksymalna moc wyjściowa do: 300 W

Łączność bezprzewodowa: nie

Funkcje dodatkowe: wyświetlacz LCD

Stacja zasilania Anker PowerHouse 521, 256Wh

Pojemność: 256 Wh

Typ akumulatora: litowo-jonowy

Ilość cykli ładowania: 3000 cykli (80%)

Metoda ładowania stacji: gniazdo ścienne AC, gniazdo samochodowe 12V, panel fotowoltaiczny, port USB-C

Złącza: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x gniazdo elektryczne, 1x gniazdo samochodowe

Maksymalna moc wyjściowa do: 398 W

Łączność bezprzewodowa: nie

Funkcje dodatkowe: wyświetlacz LCD, lampka

Stacja zasilania EcoFlow Delta Mini 882Wh