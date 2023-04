Co zrobić ze starym AGD? Ja wiem i znalazłam sposób, jak zgarnąć przy tym zniżkę na nowy odkurzacz i nie tylko

Pozbywasz się starych urządzeń AGD? Pamiętaj, aby zrobić to w prawidłowy sposób i przekazać sprzęt w przeznaczonego do tego miejsce. Warto przy tym skorzystać z możliwości oferowanych przez poszczególnych producentów. Ja sprawdziłam propozycję Samsunga.

Robisz wiosenne porządki w swoim domu i okazuje się, że nazbierało się nieco elektroniki i urządzeń AGD, które dawno już przestały spełniać należycie swoje funkcje? Planujesz wymianę sprzętu na nowy? Istnieje wiele sposobów, aby pozbyć się elektrośmieci, nie szkodząc przy tym środowisku. Stare urządzenia elektroniczne powinny zostać przekazane do specjalnych punktów, w których zostaną one odpowiednio zutylizowane lub poddane recyklingowi. Wyrzucone na wysypiska mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszego środowiska oraz zdrowia. Warto wiedzieć, że wielu producentów oferuje pomoc z pozbyciem się starej elektroniki i co ważne, można jeszcze na tym coś zyskać. Ja znalazłam taką opcję na stronie Samsunga.

Oddaj stare AGD, zyskaj zniżkę na nowe

Samsung przygotował specjalną akcję promocyjną, dzięki której można zyskać 10% rabatu na nowe urządzenia AGD. Wystarczy zgłosić chęć odbioru starych sprzętów. Każdy, kto wyrazi taką chęć, otrzyma indywidualny kod rabatowy.

Jak odebrać zniżkę?

Aby odebrać zniżkę należy w pierwszej kolejności zadzwonić na infolinię biura obsługi klienta Samsung (tel. 801-172-678 lub +48 22 607-93-33, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 22.00 oraz w sobotę w godz. 8.00 – 18.00.).

Po zatwierdzeniu odbioru, otrzymuje się kod rabatowy, który można wykorzystać przy zakupie nowego sprzętu.

Następnie należy przygotować stare urządzenie do odbioru - jeśli konieczny jest demontaż, trzeba zrobić to osobiście. Przyjmowane są produkty z kategorii średniego i dużego AGD (np. lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, pralkosuszarki, zmywarki, piekarniki, mikrofale, płyty indukcyjne i okapy). Co ważne, może być to inny typ sprzętu niż kupowany (np. zniżka na zakup lodówki w zamian za oddanie pralki).

Po odbiór zgłosi się kurier.

Co warto kupić ze zniżką?

Zniżkę można wykorzystać na zakup m.in. lodówki, pralki i suszarki, sprzętu kuchennego, zmywarki czy odkurzacza. Pełną listę produktów znajdziemy na stronie Samsung pod tym linkiem. Ja zwróciłam szczególną uwagę na odkurzacze bezprzewodowe. Zobaczcie, jakie modele oferuje Samsung:

Odkurzacz bezprzewodowy BESPOKE Jet pro extra (VS20A95973B)

Moc silnika: 580 W

Moc ssąca: 210 W

Czas pracy: do 120 min

Poziom hałasu: 86 dBA

Pojemność pojemnika na kurz: 0,5 l

Pojemność worka na kurz: 2,0 l

Wymiary (SxWxG): 300x300x850 mm

Waga: 6,7 kg

Akcesoria: Mini elektroszczotka Pet Tool, szczotka do kurzu, szczelinówka, elastyczna końcówka, stojak na akcesoria

Odkurzacz bezprzewodowy Jet 90 complete extra (VS20R9076T7)

Moc silnika: 550 W

Moc ssąca: 200 W

Czas pracy (min.):12 min

Czas pracy (maks.): 120 min

Poziom hałasu: 86 dBA

Pojemność pojemnika na kurz: 0,8 l

Akcesoria: Mini elektroszczotka, szczotka do kurzu, szczelinówka, elastyczna końcówka

Wymiary (SxWxG): 250 x 1136 x 215 mm

Waga: 2,8 kg

Robot sprzątający Jet Bot AI + (VR50T95735W)

Moc silnika: 170 W

Pojemność pojemnika na kurz: 0,2 l

Czujnik: 3D Sensor, LiDAR Sensor, Anti-Cliff

Maksymalny czas działania: 90 min

Poziom hałasu: 74 dBA

Wymiary urządzenia (SxWxG): 305x136,5x320 mm

Waga urządzenia: 4,4 kg

Funkcje dodatkowe: Sterowanie Wi-Fi, regulacja mocy, baza opróżniająca

