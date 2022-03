Co zrobić ze starym sprzętem AGD i RTV?

Elektrośmieci to ogromny problem dla naszego środowiska. Podpowiadamy, co zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym.

Spis treści

Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Recyklingu, ale w gruncie rzeczy każdy inny dzień może być dobrą okazją do zastanowienia się nad przyszłością naszej planety i świadomego zarządzania odpadami komunalnymi, których statystyczny Europejczyk wytwarza około 505 kg rocznie. Ten drastyczny wynik powinien zachęcić nas do zmiany nawyków i zwrócenia uwagi na prawidłową segregację śmieci, które dzięki temu będą skuteczniej przetwarzane.

Lista urządzeń

Wśród odpadów znajdują się również tzw. elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Zobacz również:

Istnieje lista 10 głównych grup produktowych, do których zaliczają się tego rodzaju urządzenia i które warto znać:

Wielkogabarytowe urządzenia AGD (np. lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, klimatyzatory)

Małogabarytowe urządzenia AGD (np. odkurzacze, żelazka, tostery, suszarki, miksery, golarki, wagi)

Urządzenia teleinformatyczne i telekomunikacyjne (np. komputery, drukarki, telefony stacjonarne, smartfony, terminale)

Urządzenia RTV (np. telewizory, kamery wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne)

Urządzenia oświetleniowe (np. żarówki, lampy, żyrandole)

Narzędzia elektryczne i elektroniczne (np. wiertarki, piły elektryczne, elektronarzędzia warsztatowe, kosiarki)

Zabawki, gadżety, urządzenia sportowe (np. konsole, kolejki elektryczne, smartwatche, automaty na żetony)

Przyrządy medyczne (np. laktatory, urządzenia do radioterapii, kardiologiczne, nebulizatory)

Przyrządy kontrolujące (np. czujniki dymu, termostaty, panele kontrolne, regulatory ciepła, włączniki światła)

Automaty do wydawania napojów, jedzenia, banknotów i inne.

Punkty zbiórek

Elektrośmieci przekazuje się do specjalnych punktów zbiórek, które powinna udostępnić każda gmina. Wielkogabarytowe odpady można też zgłosić do bezpłatnego odbioru z domu, skąd trafią do odpowiedniego miejsca utylizacji. Listę PSZOK, czyli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdziemy za pomocą serwisu internetowego Oddam Odpady.

Sklepy

Co ważne, także sklepy z elektroniką oferują możliwość oddania starego sprzętu. Oto niektóre z nich:

