CoD Vanguard Zombies - prezentacja trybu już niebawem

Żadna odsłona Call of Duty nie może już funkcjonować bez trybu "Zombies". Doskonale wie o tym studio Sledgehammer Games i ujawniło kiedy zobaczymy zombie w COD Vanguard

fot. Activision

Jeśli cenicie sobie dobrą kooperację, a do tego zabijanie zombie, to praktycznie co roku seria Call of Duty ma dla was coś godnego uwagi. Nie inaczej będzie w przypadku Call of Duty Vanguard. Produkcja przygotowywana przez studio Sledgehammer Games zostanie wzbogacona "wyjątkowym trybem zombies".

Oficjalne konto serii Call of Duty na Twiterze poinformowało, że już jutro - 14 października, o godzinie 17:00 czasu polskiego, otrzymamy oficjalną prezentację trybu "Zombies" w Call of Duty Vanguard. Sugeruje on również, że możemy liczyć na zmiany i nowości, a w grze pojawią się również demony. Warto przypomnieć, że nad Call of Duty Vanguard Zombies czuwa studio Treyarch, czyli twórcy i pomysłodawcy pierwszego trybu zombies w historii serii Call of Duty. Zatem o jakość tego modułu nie musimy się martwić.

Zobacz również:

Premiera Call of Duty Vanguard odbędzie się już 5 listopada na PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Więcej na temat najnowszej odsłony serii - gameplay, trailery, ciekawostki, znajdziecie tutaj.

Zobacz również: Samsung stworzył dysk SSD specjalnie dla PlayStation 5