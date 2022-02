CoD Warzone - drugi sezon tuż za rogiem - co wiemy o nowej zawartości?

Drugi sezon potyczek w Call of Duty: Warzone oraz Call of Duty: Vanguard startuje już 14 lutego. Activision zdradziło nieco szczegółów odnośnie nowych map, pojazdów oraz broni, które będą czekać na graczy już w Walentynki.

Spis treści

CoD Warzone sezon 2: kiedy premiera i co nowego

Na wyspie Caldera pojawią się dwie nowe lokacje: fabryka chemiczna oraz podziemne laboratorium badawcze. Są one mocno powiązane z gazem bojowym Nebula V, na bazie którego można tworzyć zarówno amunicję, jak i bomby. Zatrucia doznaje nie tylko ofiara, ale również operator, który zdecyduje się zbliżyć do zatrutego i go ratować.

Gracze mogą stawiać przenośne stacje dekontaminacyjne, które pomogą zniwelować skutki zatrucia gazem Nebula V. Drugi sezon CoD Warzone Pacific wprowadza też dla operatorów bombowiec, pojazd opancerzony oraz balony ułatwiające przemieszczanie się po mapie.

Zobacz również:

fot. Activision

Activision zdradza, że w trakcie drugiego sezonu CoD Warzone Pacific do floty pojazdów dołączą również motocykle, auta transportowe oraz czołgi przeznaczone dla nowego tajemniczego trybu rozgrywki o nazwie Arms Race. W domyśle chodzi o wyścigi pojazdami do celu, który należy zniszczyć.

Drugi sezon CoD Warzone, a wraz z nim CoD Vanguard rozpocznie się już 14 lutego.

CoD Warzone i CoD Vanguard sezon 2: nowe bronie i operatorzy

W zakresie nowych broni drugi sezon CoD Warzone Pacific i CoD Vanguard wprowadza trzy nowe bronie do ekwipunku gracza - KG M40 (karabin szturmowy), Whitley (lekki karabin maszynowy) oraz czekan znany miłośnikom górskich wspinaczek.

Do operatorów dołączą dwie nowe postacie: Anna Drake i Thomas Bolt, a w trakcie sezonu pojawi się jeszcze Gustavo Dos Santos.

CoD Vanguard sezon 2: nowości w trybie multiplayer

CoD Vanguard w trybie multi dostanie dwie nowe mapy średniej wielkości. Casablanca to ciasna mapa miejska umiejscowiona na marokańskim targowisku, zaś Gondola to propozycja dla miłośników rozrywki wertykalnej z kolejką górską, ulokowana w Alpach. Do gry trafią też długo oczekiwane starcia rankingowe.

fot. Activision

Czytaj też: Call of Duty Warzone 2 powstaje i trafi na PS5. Znany leaker tłumaczy [PLOTKA]

Activision zapowiada przy okazji, że w późniejszym czasie do drugiego sezonu dołączy największa lokacja w dotychczasowej historii CoD Vanguard.

CoD Vanguard sezon 2: nowości w trybie zombie

Miłośników trybu zombie w CoD Vanguard drugi sezon uraczy nową mapą o nazwie Terra Maledicta oraz nowym wrogiem - Zaballa The Deceiver. Oprócz tego do rozgrywki dodano nowe areny, questy, artefakty oraz bronie.