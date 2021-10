CoD Warzone - event z okazji Halloween już dostępny. Sprawdź, co oferuje

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Activision ujawniło szczegóły wydarzenia z okazji Halloween, które właśnie trafiło do Call of Duty Warzone. Poznajcie "The Haunting".

fot. Activision

Halloween zbliża się nieuchronnie, a liczni producenci gier, jak co roku, starają się wykorzystać ten wyjątkowy okres. Wydarzenia z okazji Halloween należą z reguły do najciekawszych i najlepszych, więc warto wypatrywać ich w swoich ulubionych produkcjach. Jeśli regularnie zagrywacie się w Call of Duty Warzone, to mamy dla was znakomite wieści. Już dzisiaj do gry trafi event "The Haunting", który wprowadzi sporo nowej treści do gry.

Call of Duty Warzone - Halloween 2021 (The Haunting)

Głównymi bohaterami wydarzenia "The Haunting" będą: Ghostface (antagonista z serii filmów "Krzyk") oraz Frank the Rabbit (upiora postać z filmu Donnie Darko). Pierwszy z nich trafi do gry już dzisiaj, natomiast na "Królika Franka" będziecie musieli poczekać do 24 października. Gracze będą mogli wcielić się w te kultowe już postacie i polować na innych użytkowników.

fot. Activision

Co jeszcze na nas czeka? Przede wszystkim liczne wyzwania i nowe wydarzenia (oczywiście ograniczone czasowo), które pozwolą nam odblokować wyjątkowe nagrody, w tym nową broń. Konkretnie chodzi o pistolet maszynowy LAPA SMG, który będzie miała również unikalny wzór broni dostępny w sklepie wraz z pakietami o tematyce Halloween.

"The Haunting" będzie dostępne nie tylko w CoD Warzone, ale również w Call of Duty Black Ops Cold War, gdzie na graczy czeka jeszcze więcej atrakcji, w tym trzy wyjątkowe, ograniczone czasowo tryby zabawy. Wydarzenie z okazji Halloween 2021 w CoD Warzone i Black Ops Cold War potrwa do 2 listopada.

Warto dołączyć do Halloween w CoD Warzone w 2021 roku, bowiem, jak potwierdził już deweloper, jest to ostatni sezon w historii gry, który odbywać się będzie w Werdańsku, czyli pierwszej i dotychczas jedynej mapie gry.

