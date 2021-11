CoD Warzone - sprawdź, kiedy zadebiutuje nowa mapa Caldera

Czas pożegnać Werdańsk, wiemy kiedy zadebiutuje nowa mapa w Call of Duty Warzone.

Spis treści

fot. Activision

Premiera najnowszej odsłony serii Call of Duty - Vanguard, już za nami. Niestety, obiecany przez twórców pierwszy sezon Warzone i Vanguard wciąż nie zadebiutował. Początkowo Activision przeniosło debiut nowego wydarzenia łączącego CoD Warzone i Vanguard na 2 grudnia, ale wiemy już, że ta data jest nieaktualna. Na szczęście, okazuje się, że na nowy rozdział w historii Call of Duty Warzone nie będziemy musieli długo czekać.

CoD: Warzone Caldera Pacific - data premiery nowej mapy

Twórcy Call of Duty Warzone oficjalnie poinformowali, że pierwszy sezon zmagań w Call of Duty Warzone na nowej mapie - Caldera Pacific, rozpocznie się już 8 grudnia (środa). Tego dnia dostęp otrzymają jednak jedynie posiadacze Call of Duty: Vanguard. Pozostali sympatycy serii będą musieli poczekać dodatkowe 24 godziny. Oznacza to, że ostatecznie - 9 grudnia, dostęp do nowego sezonu i mapy w Warzone otrzymają wszyscy chętni. Równocześnie z rozpoczęciem nowego rozdziały dla Call of Duty Vanguard i Warzone do gry trafi nowy Battle Pass z licznymi nagrodami.

Zobacz również:

Czy Werdańsk wciąż będzie dostępny w Call of Duty: Warzone?

Połączenie CoD Warzone i Vanguard oraz wprowadzenie nowej mapy do battle royale oznacza, że gracze będę musieli na dobre rozstać się z popularnym Werdańskiem, który był dostępny od dnia premiery gry. Co ciekawe, nowa mapa - Caldera Pacific, będzie składała się z dwóch oddzielnych trybów, jeden z nich będzie zawierał broń z Modern Warfare, Black Ops Cold War i Vanguard, w drugim natomiast będzie dostępna tylko broń z Vanguard.

Zobacz również: Xbox Cloud Gaming z poprawioną grafiką. Nie każdy skorzysta z nowości