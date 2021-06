CoD Warzone - twórcy poprawiają wygląd gry na PS5 i Xbox Series X

Call of Duty Warzone właśnie doczekało się kolejnej aktualizacji. Tym razem twórcy skupiają się na wyglądzie gry.

fot. Activision

Jak ogłosiło właśnie Activision, gry Call of Duty Warzone oraz Call of Duty: Black Ops Cold War otrzymały właśnie kolejną aktualizację. Tym razem jednak nie dotyczy ona nowej zawartości czy poprawek. Jest to pakiet tekstur w wysokiej rozdzielczości, który ma przełożyć się na lepszy wygląd gry.

Nowa paczka tekstur jest przeznaczona dla wyświetlaczy o rozdzielczości 1440p i wyższej. Oznacza, że szczególnie docenią ją gracze, którzy grają w gry na PS5 i Xbox Series X / S. Aktualizacja jest już dostępna i zajmie na waszych dyskach około 7 GB. Co ciekawe, jest to już piąta tego typu aktualizacja Call of Duty Warzone od dnia premiery. W przeszłości, darmowa odsłona serii otrzymała już cztery takie paczki. Poprzednie patche poprawiły m.in. oprawę wizualną broni i modeli postaci, więc śmiało możemy założyć, że i ten najnowszy "upiększy" starcia w Warzone.

Twórcy gry regularnie dbają o usprawnianie swojego hitu. Niedawno zadebiutował sezon 4, który wprowadził do gry mnóstwo zmian i nowości. Oprócz tego posiadacze PS5 mogą się już cieszyć rozgrywką w 120 klatkach na sekundę.

