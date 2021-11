CoD Warzone - zobacz jak prezentuje się nowa mapa "Caldera"

Już niebawem w Call of Duty Warzone rozpocznie się kolejny rozdział historii, określany przez twórców jako "Pacific". Zobacz, jak prezentuje się nowa mapa - "Caldera".

Już od kilku tygodni wiemy, że dotychczasowa mapa w CoD Warzone - Werdańsk, zostanie zastąpiona przez nowy twór. Dowiedzieliśmy się również, że popularny battle royale wejdzie w kolejny etap historii (tzw. "Pacific"), która łączy się z wydarzeniami z kolejnych odsłon głównej serii Call of Duty. Tym razem oczywiście chodzi o CoD: Vanguard, którego premiera odbędzie się już jutro.

Dokładnie 2 grudnia rozpocznie się pierwszy wspólny sezon dla Call of Duty Vanguard i Warzone. Gracze battle royale zostaną wówczas przeniesieni na nową mapę o nazwie "Caldera". Do tej pory mogliśmy zapoznać się jedynie z kilkoma zdjęciami nowej miejscówki. Dzisiaj natomiast do sieci trafiła szczegółowa mapa Caldery, która pozwala nam zapoznać się z jej topografią i najważniejszymi punktami.

Zobacz również:

fot. Activision

W najbliższych tygodniach na graczy Call of Duty Warzone czeka moc atrakcji, która pozwoli im pożegnać się z Werdańskiem. Już 18 listopada rozpocznie się nowe, ograniczone czasowo wydarzenie o nazwie Operation: Flashback. Pozwali one graczom na ponowne przeżycie ostatnich 18 miesięcy na mapie Werdańsk.

Następnie, począwszy od 24 listopada, wystartuje kolejne wydarzenie - "Secrets of the Pacific", które pozwoli graczom dowiedzieć się więcej o Calderze i jej interesujących punktach poprzez wykonywanie wyzwań zarówno w Warzone, jak i Vanguard.

Ostatecznie, jak potwierdziło już Activision, 30 listopada "rozpocznie się destrukcja" Werdańska w specjalnym wydarzeniu, które przyniesie "spektakularne i odpowiednie zakończenie waszego czasu w Werdańsku". Miejmy nadzieję, że nowa mapa sprosta wymaganiom graczy popularnego battle royale.

Przypominamy również, że Activision opublikowało dziś znakomity zwiastun wprowadzający graczy w nową historię łączącą wydarzenia z Call of Duty Vanguard i Warzone.

