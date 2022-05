"Cobra Kai 5" na pełnym akcji zwiastunie! Znamy datę premiery nowych odcinków

Do sieci trafił właśnie trailer najnowszego sezonu Cobra Kai – przebojowej opowieści o fascynatach sztuk walk, nawiązującej do kultowego Karate Kid. Piąty sezon serialu skupi się na wydarzeniach, które nastąpiły bezpośrednio po turnieju z finału sezonu czwartego. Aby zniweczyć plany cynicznego Terry'ego Silvera, Danny LaRusso musi sprzymierzyć się z Johnnym Lawrencem. W oficjalnym opisie serialu czytamy:

Po szokujących wynikach turnieju All Valley, Terry Silver rozszerza imperium Cobra Kai i stara się, by jego styl karate znany jako „No Mercy” dominował w mieście. Po tym jak Kreese trafia za kratki, a Johnny Lawrence odkłada karate na bok, by skupić się na naprawie swoich błędów, Daniel LaRusso musi wezwać na pomoc starego przyjaciela.